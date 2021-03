Ram a lavoro su un nuovo pick-up per il Brasile ispirato al 1500

Diverse case automobilistiche stanno cercando di sviluppare un degno avversario del Fiat Toro per il mercato sudamericano. Tuttavia, Stellantis sembra voglia rafforzare la sua presenza in questo segmento con il lancio di un nuovo pick-up. Secondo indiscrezioni provenienti dai media locali, la casa automobilistica americana potrebbe annunciare presto un nuovo modello più grande del Toro.

Il veicolo in questione prenderà in prestito diverse caratteristiche dal Ram 1500 e sarà il primo prodotto di Ram ad essere realizzato in Brasile. Al momento, il modello in questione è noto internamente come Progetto 291 e il suo lancio dovrebbe avvenire nel corso del 2024.

Ram: la casa automobilistica starebbe lavorando sul suo primo pick-up prodotto localmente

Sempre in base a quanto affermato dalle stesse fonti, il nuovo pick-up di medie dimensioni avrà una costruzione monoblocco anziché essere costruito su un telaio. Questo sarà il sesto modello ad essere assemblato nello stabilimento di Stellantis presente a Pernambuco che attualmente si occupa della produzione di Fiat Toro, Jeep Compass, Jeep Renegade e presto anche di un inedito SUV Jeep a sette posti la cui produzione dovrebbe partire alla fine di quest’anno. Nel corso del 2022/2023, inoltre, è previsto l’arrivo anche di un SUV basato sul Fiat Toro.

Ad ogni modo, il nuovo pick-up segnerà il debutto di Ram nel mercato brasiliano con una produzione locale. Addetti ai lavori sostengono che il nome finale del Progetto 291 potrebbe essere Ram 1250 e ciò non sorprende dato che, in altri mercati, Stellantis vende il nuovo Fiat Strada come Ram 750 e il Toro come Ram 1000.

La piattaforma del nuovo pick-up Ram dovrebbe essere la Small Wide 4×4 utilizzata da altri veicoli assemblati a Pernambuco. Tuttavia, come il SUV Jeep a sette posti, il pick-up che nascerà dal Progetto 291 utilizzerà una versione più larga e lunga di questo pianale. Infine, le stesse fonti affermano che il misterioso veicolo sarà disponibile soltanto con un motore diesel, anche se al momento non sappiamo quale sia nello specifico.

