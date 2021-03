Nuova Peugeot 308 100% elettrica: è confermata

La terza generazione di Peugeot 308, basata sull’evoluzione della terza evoluzione della piattaforma EMP2 (V3), offrirà nel suo catalogo una scelta di motori particolarmente generosa. Una gamma di motori termici a benzina e diesel, ovviamente, ma anche due versioni ibride plug-in da 180 e 225 cavalli. Ma non solo. Questa domenica nel programma Automoto su TF1, lo Chef di Agnès Tesson-Faget ha rivelato importanti informazioni: ” Posso già dirvi ed è uno scoop, che potremo proporre un’offerta totalmente elettrificata su questa nuova 308. ” in altre parole, l’eventuale comparsa in gamma di una compatta 100% elettrica di terza generazione.

La prossima Peugeot e-308, che sarà commercializzata al massimo solo nel 2023, prenderebbe quindi forse il posto dell’attuale motore elettrico da 100 Kw (136 cavalli) , che si può già trovare sotto il cofano. Diversi modelli del marchio hanno una Batteria da 50 kWh per un’autonomia media nel ciclo WLTP di 275 km. Valori relativamente deboli in termini di autonomia, vista la concorrenza, per validare tale scelta.

La futura Peugeot 308 elettrica potrebbe quindi basarsi sulla futura eVMP (per Electric Vehicle Modular Platform) del Gruppo Stellantis, prevista nel 2023, dedicato ai segmenti C e D, che possono trasportare batterie più grandi, tra 60 e 100 kWh, e la cui autonomia è annunciato tra 400 e 650 km. Un caso da seguire, da vicino. Vedremo in proposito quali altre notizie trapeleranno nei prossimi mesi.

