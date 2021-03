Nuova Peugeot 208 è leader delle vendite in Europa

Peugeot è riuscita a raggiungere un nuovo record di vendite in Europa nei primi due mesi del 2021 grazie alla Peugeot 208 e al Peugeot 2008. In particolare, la compatta è stato il veicolo più venduto mentre il SUV si è posizionato in quarta posizione.

Nel complessivo, i due modelli della casa del Leone si sono piazzati nella top 5 delle più vendute nel Vecchio Continente. Per il secondo mese consecutivo, la 208 si trova in cima alla classifica delle auto più immatricolate in Europa. È anche la prima volta nella storia del marchio che è primo sia nel mese che nel complesso.

Nuova Peugeot 208: ecco il veicolo più venduto nel Vecchio Continente

Per quanto riguarda il SUV 2008, è riuscito ad ottenere degli ottimi risultati, collocandosi al terzo posto a febbraio e al quarto nel primo bimestre. Parliamo di una crescita pari al 64% rispetto al 2020 in un mercato che ha registrato un calo del 21%.

Si tratta di un risultato notevole e molto incoraggiante per la casa automobilistica francese, soprattutto considerando che l’ultima volta che un veicolo di Peugeot ha occupato questa posizione è stato nel marzo del 2008.

È il risultato del lavoro svolto negli ultimi anni da tutti i team del brand francese. Negli ultimi mesi, il marchio di Stellantis ha presentato diverse novità fra cui il nuovo logo e la nuova generazione della Peugeot 308 e questo comprovato successo di Peugeot 208 e 2008 conferma le scelte strategiche fatte fino ad ora dalla casa del Leone.

