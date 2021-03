Stellantis richiama oltre 148.000 veicoli Fiat in Brasile

Oltre alla Jeep Grand Cherokee MY 2014/2015, Stellantis ha emesso un altro richiamo che riguarda alcuni veicoli di Fiat venduti in Brasile: Uno, nuova Palio, Grand Siena, Doblò, Doblò Cargo (tutti i model year 2013/2014) e Fiorino MY 2014.

A partire dal 12 aprile 2021 sarà possibile prenotare l’intervento di riparazione presso una delle concessionarie Fiat presenti nel grande paese sudamericano così gli esperti potranno effettuare un’analisi e verificare se è necessario sostituire gli airbag lato guidatore e/o passeggero. Da precisare che questo intervento avverrà in maniera completamente gratuita.

Fiat: richiamati in Brasile circa 149.000 veicoli del marchio torinese

Stellantis ha rivelato la possibilità che l’airbag si degradi a causa dell’esposizione del veicolo ad elevate variazioni di temperatura e umidità per lunghi periodi. In caso di incidente che provochi l’attivazione dell’airbag, il contenitore può rompersi in seguito a un’eccessiva pressione interna, provocando la dispersione di frammenti metallici.

Come potete ben immaginare, questo potrebbe provocare danni fisici potenzialmente gravi o addirittura mortali per gli occupanti dei veicoli Fiat succitati. L’intervento di riparazione verrà svolto previo appuntamento al fine di evitare affollamenti così da rispettare le linee guida di sicurezza del Ministero della Salute che mirano a contrastare la diffusione del coronavirus.

È possibile consultare i numeri dei telai interessati oppure ottenere maggiori informazioni tramite il sito Web di Fiat Brasile oppure contattando il centro assistenza clienti del marchio disponibile telefonicamente o via WhatsApp. Con questa iniziativa, Stellantis mira a garantire la massima sicurezza per i proprietari di Fiat Uno, nuova Palio, Grand Siena, Doblò, Doblò Cargo e Fiorino coinvolte. In totale, il richiamo riguarda 148.928 veicoli.

