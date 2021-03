Jeep Grand Cherokee: richiamati alcuni esemplari in Brasile

Stellantis ha emesso nelle scorse ore un richiamo in Brasile che riguarda alcuni esemplari della Jeep Grand Cherokee model year 2014/2015 e più nello specifico della versione Limited 4×4 Diesel.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, esiste la possibilità di un guasto al sensore di posizione dell’albero motore del SUV. È stato individuato che tale avaria rende impossibile l’avviamento del motore e, in casi estremi, spegne improvvisamente il veicolo mentre è in marcia, compromettendo le condizioni di manovrabilità e aumentando il rischio di collisione. Ciò comporta danni anche mortali agli occupanti della Grand Cherokee e agli altri utenti della strada.

Jeep Grand Cherokee: circa 1700 esemplari sono stati richiamati in Brasile

Non appena sarà disponibile la soluzione definitiva, i proprietari di tutte le Jeep Grand Cherokee coinvolte nella campagna di Stellantis saranno contattati per programmare la riparazione gratuita presso una delle concessionarie Jeep presenti in Brasile.

In questo richiamo sono coinvolti 1685 esemplari della vettura con numeri di telaio non sequenziali da 513499 a 867945. Per consultare i numeri del telaio interessati o per avere maggiori informazioni, Jeep ha messo a disposizione il suo centro assistenza clienti tramite telefono o via WhatsApp oppure è possibile consultare il sito Web di Jeep Brasile.

Con questa iniziativa, Stellantis mira a garantire la soddisfazione dei propri clienti, assicurando qualità, sicurezza e affidabilità.

