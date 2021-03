Peugeot 308 Wagon: ecco un altro progetto digitale non ufficiale

Peugeot propone attualmente una gamma di vetture particolarmente ampia che include anche la Peugeot 508 in versione station wagon, oltre alla performante PSE (Peugeot Sport Engineered).

Alcuni sostengono che ci sono grandi possibilità che la nuova Peugeot 308 possa arrivare presto anche in versione sw. Visto che la versione hatchback è stata apprezzata da moltissime persone per il suo lato estetico, ci sono buone ragioni per credere che anche la versione wagon sarà un vero piacere per gli occhi.

Peugeot 308 Wagon: ecco come potrebbe essere la nuova generazione della sw

La nuova 308 è stata presentata ufficialmente poco più di una settimana fa ma alcuni artisti del render si sono già messi al lavoro per immaginare come potrebbe essere la nuova Peugeot 308 Wagon.

Dopo il render sviluppato da Kleber Silva, in questo articolo vi parliamo dei progetti digitali realizzati dal sito web russo Kolesa e da quello spagnolo Motor.es. La versione station wagon della nuova 308 sarebbe una vettura adatta alle famiglie, considerando il volume del bagagliaio molto più grande rispetto a quello offerto dal modello standard che è di 412 litri.

Nonostante sia cresciuta di dimensioni rispetto alla generazione precedente, la Peugeot 308 2022 propone meno capacità rispetto al modello precedente. La nuova 308 SW, però, dovrebbe risolvere questo problema considerando che la precedente offriva ben 660 litri di capacità.

Recenti foto spia hanno rivelato che la wagon avrà un retro squadrato con una linea del tetto alta che dovrebbe aiutare a massimizzare la quantità di spazio disponibile dietro la panca posteriore. L’attuale versione della nuova Peugeot 308 sarà disponibile all’acquisto in Europa a partire dalla seconda metà di quest’anno, quindi la station wagon potrebbe essere annunciata prima della fine del 2021.

Secondo addetti ai lavori, la casa automobilistica francese potrebbe annunciare anche un altro tipo di carrozzeria: una berlina con linea del tetto simile a una coupé. Questa variante dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno con sotto il cofano gli stessi propulsori previsti per l’attuale Peugeot 308. La casa del Leone ha recentemente confermato che non prevede di lanciare una versione GTI, né quella PSE.

