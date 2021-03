Opel lascia il Mainz come sponsor

Solo altri tre mesi e l’Opel Arena sarà storia. La casa automobilistica ha deciso di cedere i suoi diritti di denominazione presso la sede della Bundesliga squadra di calcio FSV Mainz 05. Il fornitore di servizi tessili con sede a Wiesbaden, Mewa, acquisirà i diritti il ​​1 ° luglio per un periodo di cinque anni. Opel, ha annunciato il management dell’azienda, guiderà in futuro un nuovo concetto di sponsorizzazione calcistica: l’azienda vuole concentrare il proprio impegno.

Non resta che il contratto Opel con il Borussia Dortmund

In altre parole: Opel si ritirerà da Magonza, le partnership con Bayer Leverkusen e Fortuna Düsseldorf erano già scadute, la casa automobilistica ha salutato l’SC Freiburg nel 2017. Non resta che un club professionistico tedesco con un contratto Opel: il Borussia Dortmund.

Opel è uno dei partner più importanti di BVB da nove anni. Il pacchetto di sponsorizzazione in due parti è iniziato nel 2012 con il club da un lato e l’allora allenatore del Dortmund Jürgen Klopp come ambasciatore del marchio dall’altro. Anche dopo il 2015, quando Klopp lasciò il Borussia per il Liverpool, entrambi i contratti continuarono ad esistere.

Per la stagione 2017/18, Opel è persino salita nella line-up di sponsorizzazione del BVB, e da allora il logo del fulmine della squadra con sede a Rüsselsheim è stato decorato sulle maniche delle maglie della squadra nera e gialla. L’accordo, che porterà a BVB tra i 7 ei 10 milioni di euro all’anno a seconda del successo sportivo, è stato concluso fino all’estate del 2022. Abbinato a un’opzione per altri due anni.

Secondo le ultime informazioni e indiscrezioni, i colloqui tra BVB e Opel su un’ulteriore estensione della partnership inizieranno dopo la fine di questa stagione. E i segnali sono chiari: in futuro la casa automobilistica vuole concentrare la sua sponsorizzazione calcistica in Bundesliga completamente sul Borussia Dortmund, e la connessione potrebbe persino essere ampliata. In tempi di Coronavirus finanziariamente estremamente tesi, sarebbe un vero colpo di stato per BVB. Anche l’ex allenatore del Borussia Jürgen Klopp rimarrà a bordo di Opel come ambasciatore del marchio.

Ti potrebbe interessare: I concessionari dei marchi Citroën, DS, Peugeot e Opel hanno citato in giudizio Stellantis Netherlands

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI