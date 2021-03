I concessionari dei marchi Citroën, DS, Peugeot e Opel hanno citato in giudizio Stellantis Netherlands

Le associazioni di concessionari dei marchi Citroën, DS, Peugeot e Opel hanno citato in giudizio Stellantis Netherlands. Ritengono che il loro importatore / produttore debba applicare il Franchise Act al rapporto con i concessionari. Bovag si unisce a questo caso. Lo riferiscono le organizzazioni.

Le associazioni dei rivenditori sostengono che i contratti dei concessionari e i contratti per i riparatori autorizzati rientrano nel Franchise Act adottato lo scorso anno. “Quando gli viene chiesto, gli importatori di Citroën, DS, Peugeot e Opel lo negano esplicitamente. Dal momento che questi importatori si attengono alla loro posizione e non vogliono applicare il Franchise Act ai loro rapporti con i concessionari, il che significa che i concessionari perdono la protezione obbligatoria del Franchise Act, abbiamo solo una possibilità per i giudici. ”

Le associazioni richiedono una cosiddetta “dichiarazione legale” che il contratto di concessione è un contratto di franchising. Le associazioni dei concessionari sperano, e si aspettano, che il tribunale decida che un contratto di concessionario come quello di Citroën, DS, Peugeot e Opel deve essere incluso nel Franchise Act. Gli importatori interessati dovranno quindi rispettare la legge sul franchising nei loro rapporti con i rivenditori in conformità con la legislazione olandese.

Bovag sostiene le associazioni di rivenditori. “Decisioni importanti vengono sempre più prese e applicate unilateralmente dal produttore senza tener conto dei legittimi interessi dei concessionari. Ciò rende sempre più difficile – e in alcuni casi addirittura impossibile – per i concessionari continuare a operare in modo redditizio”, scrive Bovag in un commento. Stellantis riferisce attraverso il portavoce Ellis Blasé di aver preso atto del procedimento, ma che al momento non vuole commentare.

