Jeep adotterà il Wi-Fi nativo 4G in tutti i nuovi modelli in Brasile

Arrivano importanti novità per Jeep dal Brasile. Dopo aver mostrato le prime immagini di Adventure Intelligence, un sistema di connettività che presto debutterà nell’importante paese latino americano, a breve il marchio americano di Stellantis ha confermato che tutti i suoi futuri lanci adotteranno la connessione Wi-Fi 4G nativa nei propri veicoli. Il nuovissimo teaser evidenzia Internet a bordo e come può essere utilizzato. Il primo modello connesso sarà il Renegade 2022.

Nel breve video di 1 minuto rilasciato da Jeep, Flávio Cardoso, il responsabile dei servizi connessi del marchio, spiega di più sul sistema. “D’ora in poi, ogni lancio di Jeep avrà la piattaforma Adventure Intelligence. Avrai la tua auto wifi, di alta qualità e che 8 persone contemporaneamente condivideranno ”spiega il dirigente.

Il sistema avverrà tramite una eSIM fornita da TIM , come precedentemente annunciato da Fiat-Chrysler e sarà anche sulle vetture Fiat. Il produttore non fornisce ancora dettagli sui piani, ma possiamo aspettarci un piano di abbonamento mensile nello stesso modo in cui Chevrolet ha fatto con Claro nelle sue auto come Onix e Cruze.

L’adozione di una connessione Wi-Fi nativa è importante per la piattaforma Adventure Intelligence, che comunicherà con un’applicazione per smartphone e smartwatch.

