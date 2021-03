DS 4 La Première: aperte le prenotazioni online

A poche settimane di distanza dalla presentazione ufficiale della nuova DS 4, la casa automobilistica francese ha annunciato l’apertura delle prenotazioni online de La Première in edizione limitata. Si tratta della DS 4 più esclusiva che può essere scelta nelle colorazioni Laquered Grey o Cristal Pearl con tetto nero a contrasto.

Sulla parte frontale troviamo una griglia nera con punte diamantate cromate che si uniscono al DS Wings in Gloss Black per formare una combinazione davvero unica. Il cofano è invece sormontato dal badge 1 specifico per La Première. La firma nera è presente anche tra le luci posteriori, nella parte inferiore del carrozzeria e nelle cornici dei finestrini laterali.

DS 4 La Première: partite le prenotazioni sul sito Web ufficiale

Non mancano dei cerchi in lega Sevilla da 19” in nero lucido e con taglio a diamante che fanno risaltare ancora di più la DS 4 La Première. Presente al vertice della gamma della nuova vettura, essa dimostra quanto gli artigiani di DS Automobiles lavorino con maestria usando materiali di qualità e rivestimenti esclusivi.

L’abitacolo dell’auto è caratterizzato dal rivestimento Opera che prevede ampie superfici rivestite in pelle nappa Criollo Brown. I sedili con rivestimento in pelle nappa propongono le funzioni di raffreddamento, massaggio e riscaldamento nella parte anteriore e inoltre vantano il logo DS in rilievo sullo schienale. La pelle è presente anche sulla console centrale e sulle porte con cuciture a mano nascoste. Anche il volante è rivestito in pelle Pieno Fiore a mano.

Per quanto riguarda le tecnologie, la DS 4 La Première dispone di un equipaggiamento davvero unico per il segmento che include display head-up, che proietta le informazioni importanti per il guidatore su una diagonale da 21 pollici, e il sistema DS Iris System.

Ecco cosa troviamo a bordo

L’equipaggiamento comprende inoltre fari DS Matrix LED Vision con proiettori direzionali, sistema DS Active Scan Suspension, sistema di guida autonoma di Livello 2 DS Drive Assist, Blind Spot Monitoring a lunga distanza, visione a 360° con quattro telecamere e portellone elettrico con apertura senza mani.

Altre personalizzazioni riguardano tetto apribile, cerchi in lega Sydney da 20”, impianto audio Focal Electra con 14 altoparlanti e 690W di potenza e sistema DS Night Vision. Arrivando alle motorizzazioni, La Première è disponibile in versione E-Tense 225 ibrida plug-in oppure con i motori PureTech 180 Automatic o PureTech 225 Automatic (entrambi a benzina).

Tutti gli automobilisti italiani (e francesi, spagnoli e belgi) interessati alla DS 4 La Première potranno ordinarla direttamente online sul sito Web dell’azienda. L’arrivo è previsto nelle prossime settimane ad un prezzo di partenza di 47.100 euro (in Francia).

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI