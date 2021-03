Peugeot diventa la marca preferita dei francesi

In Francia in questo inizio di 2021 il marchio preferito dai francesi è Peugeot, davanti a Intermarché e Leclerc. La Renault è stata protagonista di una buona rimonta ma è rimasta un po’ indietro in classifica. Tradizionalmente, il settore automobilistico è tra quelli che hanno la migliore immagine tra i francesi. È quasi sbalorditivo in un momento in cui l’auto suscita sempre meno passioni ed è soggetta a tutte le restrizioni, ma questo è quanto emerge dallo studio di Posternak-Ipsos sull’indice di immagine delle aziende in Francia.

Nel 2021 Peugeot sta facendo bene risalendo al primo posto in classifica, dopo averlo lasciata a fine 2019. Il grande successo di modelli come la 3008 non è certo estraneo a questo. E il secondo settore ad essere ancora molto apprezzato in Francia è … è incredibile ma vero, la grande distribuzione, visto che Peugeot è davanti a Intermarché e Leclerc, che chiude il podio.

Successivamente, al 4 ° posto troviamo Michelin, ma anche Citroën (6 °), che a fine 2019 condivideva il primo posto con Peugeot. La Renault, che ha sofferto molto per ristrutturazioni e movimenti sociali, è risalita al 15 ° posto, dopo aver riconquistato molti punti.

In fondo alla classifica nientemeno che la SNCF (la cui immagine sarebbe quindi la peggiore delle grandi aziende francesi), è salita leggermente per lasciare il posto a SFR.

