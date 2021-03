Stafim ha organizzato il lancio della nuova Peugeot Landtrek “made in Tunisia” presso lo stabilimento di El Mghira. Questo evento si è tenuto alla presenza del Governatore di Ben Arous, degli Ambasciatori di Algeria, Marocco e Libia, rappresentanti del Gruppo Stellantis: Nadia Trabelsi, Responsabile del marchio Peugeot, Hakim Boutehra, Amministratore delegato Stellantis dalla Tunisia, Zona Algeria e Libia e Mr Badreddine Mansouri, responsabile del progetto Landtrek; così come il Sig. Abderrahim Zouari, Vicepresidente Stafim.

In questa occasione, il Sig. Samir Cherfan, Vicepresidente della zona Medio Oriente e Africa ha dichiarato attraverso un messaggio che ha voluto inviare tramite un video “questo lancio perpetua la partnership tra Stafim e Stellantis per lo sviluppo del settore. Automobile in Tunisia ”

L’evento è iniziato con i test su strada delle diverse versioni del Landtrek disponibili effettuati da giornalisti automobilistici specializzati, che hanno potuto verificare e apprezzare le qualità del nuovo Pick Up in un viaggio di 2 ore godendosi i paesaggi di Jebal Errssass, con un circuito fuoristrada appositamente progettato.

Dopo una visita allo stabilimento di assemblaggio e al locale magazzino ricambi che rappresentano un tasso di integrazione superiore al 40%, è stata organizzata una conferenza stampa.

“Abbiamo scelto lo stabilimento Stafim Industrielle perché rappresenta per noi la culla del 1 ° Pick up Peugeot lanciato da queste località nel 2018, dopo 30 anni di assenza dal marchio in questo segmento”. ha dichiarato il Sig. Abderrahim Zouari e ha sottolineato che “Oggi la nostra sfida, così come quella dei nostri partner, è di rendere questa fabbrica la migliore fabbrica Stellantis di assemblaggio SKD nel mondo”.

