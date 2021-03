Peugeot lancia il nuovo sito web per la Germania

Peugeot presenta il suo sito web ridisegnato www.peugeot.de per la Germania. Dopo il lancio della nuova identità di marca alla fine di febbraio 2021, la casa automobilistica francese ha ora basato il suo nuovo sito web sul concetto di design olistico. Il nuovo sito web è stato progettato da Peugeot per essere chiaro e conciso e si caratterizza per la sua elevata facilità d’uso. Grandi aree dell’immagine con foto di alta qualità conferiscono anche un aspetto moderno.

Haico van der Luyt, amministratore delegato di Peugeot Germania: “La nostra nuova identità di marca è un’altra pietra miliare nella lunga storia aziendale di Peugeot. Con il sito web ridisegnato, vorremmo trasmetterlo anche al mondo esterno. Oltre al design, abbiamo migliorato le funzioni. I privati ​​e le aziende possono ora trovare quello che stanno cercando ancora più velocemente. ”

Il nuovo sito web Peugeot colpisce per le sue generose immagini di sfondo e le strutte che mettono in risalto i modelli del marchio e conferiscono al sito web un aspetto contemporaneo. Il nuovo logo Peugeot con l’iconica testa di leone troneggia su tutto. Questo è stato progettato dal Peugeot Design Lab. Il nuovo sito web offre anche funzionalità tecnicamente nuove e una migliore panoramica: con un clic, gli utenti possono scegliere, ad esempio, tra le aree di “clienti privati” o “clienti commerciali” e, a seconda delle loro esigenze, visualizzare offerte personalizzate per passeggero automobili e veicoli commerciali leggeri. I menu sono strutturati in modo chiaro e risparmiano agli utenti una ricerca laboriosa.

D’ora in poi, le offerte nel campo della mobilità elettrica possono essere facilmente trovate anche sul nuovo sito web. Le parti interessate possono accedere a tutti gli ibridi plug-in, nonché alle autovetture completamente elettriche e ai veicoli commerciali leggeri Peugeot tramite una scheda separata. Se lo desideri, puoi scoprire di più su tutti i modelli elettronici e su come acquistarli online. Ciò include anche informazioni dettagliate su autonomia e ricarica, l’acquisto di wall box e le dotazioni variabili e i prezzi dei vari modelli.

Questo servizio a tutto tondo è completato da una sala vendita digitale integrata nel nuovo sito web. I concessionari Peugeot offrono circa 11.000 nuovi veicoli immediatamente disponibili. La gamma comprende tutte le autovetture del marchio Löwen, dalla city car Peugeot 208 al SUV Peugeot 3008 e molti altri modelli. I clienti possono utilizzare la funzione di ricerca del sito Web per filtrare i veicoli in base alle loro esigenze individuali. Tra le altre cose, in base al prezzo, al livello di equipaggiamento, al colore e al motore: elettrico, ibrido plug-in, benzina o diesel. I video dettagliati dei modelli servono come supporto aggiuntivo nel processo di acquisto digitale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI