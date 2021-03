Nuovi Peugeot 3008 e 5008 Roadtrip debuttano in Europa

Peugeot ha deciso di lanciare in Europa una nuova edizione speciale chiamata Roadtrip dedicata ai Peugeot 3008 e 5008 che recentemente hanno ottenuto un nuovo restyling. Questa special edition porta con sé diverse tonalità esterne e dotazioni extra.

Il 3008 Roadtrip può essere ordinato nelle colorazioni Celebes Blue, Mother-of-Pearl White, Vertigo Blue e Ultimate Red mentre il Peugeot 5008 Roadtrip è disponibile in Copper Brown, Ultimate Red e Mother-of-Pearl White.

Nuovi Peugeot 3008 e 5008 Roadtrip: la nuova edizione speciale arriva nel mercato europeo

Entrambi i modelli dispongono del logo Roadtrip in edizione speciale sui parafanghi anteriori e all’interno sui tappettini. Di serie, i due crossover propongono soglie sottoporta in acciaio inossidabile, pelle sintetica e alcantara con cuciture a contrasto, pedali in alluminio e una serie di equipaggiamenti come Allure Pack, Easy Package con assistente al parcheggio e telecamera a 360° e Grip Control che migliora la trazione.

Sono inclusi anche l’avviso di stanchezza del conducente, l’assistenza al monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di deviazioni della corsia con intervento sullo sterzo e altro ancora. Non mancano ricarica wireless per smartphone compatibili, gancio traino e portellone elettrico. Da sottolineare che il Peugeot 5008 Roadtrip dispone di una terza fila di sedili di serie.

Oltre alla gamma di motori a combustione interna tradizionale, che soddisfano gli ultimi standard europei in materia di emissioni, il nuovo Peugeot 3008 Roadtrip è disponibile anche con due propulsori ibridi plug-in.

La variante Hybrid 300 combina un motore PureTech da 200 CV con due motori elettrici che sviluppano rispettivamente 110 CV e 112 CV, per una potenza complessiva pari a 300 CV. Accanto al gruppo propulsore ibrido plug-in troviamo un cambio e-EAT8 a 8 marce e la trazione integrale AWD.

La Hybrid 225, invece, combina un PureTech a benzina da 180 CV e un solo motore elettrico da 110 CV per una potenza totale di 225 CV. In questo caso abbiamo una trazione a due ruote motrici 2WD e un cambio e-EAT8 a 8 rapporti.

