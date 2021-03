Jeep Wagoneer: ecco come sarebbe la versione pick-up

Con il Ford Bronco sul mercato, Jeep ha deciso di cambiare strategia ed interessarsi ad altri segmenti al di fuori di quello occupato da Wrangler e Gladiator. Due settimane fa, la casa automobilistica statunitense ha presentato la nuova generazione di Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer che sono passati dal concept alla produzione in pochissimo tempo.

L’arrivo di questi due SUV ha sorpreso diverse persone in quanto qualche settimana prima è stata svelata anche la nuova Grand Cherokee L a tre file. Tuttavia, le due famiglie hanno ruoli differenti sul mercato.

Jeep Wagoneer: Kleber Silva immagina la versione pick-up in un paio di render

La Grand Cherokee dovrebbe competere con i SUV di medie dimensioni come il Ford Explorer mentre Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer 2022 sfidano artisti del calibro di Cadillac Escalade e dispongono di un telaio body-on-frame, tre file di sedili e capacità tipiche di un pick-up. Questo perché al di sotto troviamo la stessa piattaforma del Ram 1500.

Il noto designer brasiliano Kleber Silva ha pubblicato un interessante progetto su Behance in cui ha immaginato come potrebbe essere un pick-up di nuova generazione basato sulla Wrangler ma con il frontale del nuovo Jeep Wagoneer. Il risultato finale è un veicolo di classe, potente e adatto all’off-road.

Il concept presenta sulla parte frontale la scritta Wagoneer in lettere maiuscole che ha preso il posto del logo Jeep, alcuni dettagli cromati (come ad esempio la griglia), una piastra paramotore e un cofano con rigonfiamento. Al di sotto potrebbe esserci un motore ad alte prestazioni, forse l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in configurazione Hellcat.

Sul profilo laterale del Jeep Wagoneer pick-up troviamo altri dettagli cromati che riguardano le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e le maniglie delle portiere. Qui ci sono i gradini laterali elettrici che si attivano automaticamente nel momento in cui bisogna salire/scendere dall’abitacolo.

Passando sul retro, il concept di Kleber Silva è dotato di due terminali di scarico, altri dettagli cromati che riguardano il paraurti e la maniglia del portellone multifunzione e una copertura per il cassone.

