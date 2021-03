Nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco tutto ciò che bisogna sapere

Jeep ha presentato ufficialmente ieri pomeriggio i nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Nonostante i nomi differenti, entrambe le vetture hanno le stesse dimensioni ma presentano modifiche alla carrozzeria, agli interni e ovviamente al prezzo. Entrambe le vetture sono circa 10,2 cm più alte, 16 cm più larghe e 24,9 cm più lunghe della Grand Cherokee L a sette posti. Sono anche più grandi e pesanti dei competitor presenti nello stesso segmento.

Il peso a vuoto del Jeep Wagoneer 2022 parte da 2703 kg mentre il nuovo Grand Wagoneer pesa 2912 kg. Entrambi i modelli saranno disponibili negli Stati Uniti a partire dalla seconda metà di quest’anno ad un prezzo di partenza di 59.995 dollari (50.154 euro) per il nuovo Wagoneer e 88.995 dollari (74.397 euro) per il nuovo Grand Wagoneer.

Nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: svelata ufficialmente l’ultima generazione di SUV

I due nuovi SUV hanno lo stesso passo ma dispongono di differenze sia dentro che fuori. Forse, la casa automobilistica statunitense potrebbe proporre in futuro altre opzioni di interasse ma per il momento dobbiamo accontentarci di queste.

Jeep afferma che il Jeep Wagoneer 2022 competerà nel cuore del mercato dei SUV. Il Grand Wagoneer 2022, invece, giocherà in un segmento più premium dove troviamo BMW X7 e Mercedes GLS. Entrambi i modelli dispongono di tre file di sedili.

Il marchio di Stellantis afferma che i due veicoli dispongono di una nuova piattaforma. Condividono molto con il Ram 1500 ma le due auto dispongono di sospensioni posteriori multi-link per migliorare la guida. Jeep sostiene che il telaio body-on-frame è stato progettato per utilizzare acciaio ad alta resistenza che rafforza le prestazioni, la sicurezza e l’affidabilità, riducendo allo stesso tempo il peso complessivo.

Ecco le differenze interne ed esterne

Esternamente, il Grand Wagoneer di nuova generazione ha un aspetto più sfarzoso rispetto al Wagoneer. Troviamo più cromature, parafanghi più larghi, tetto a contrasto e colori esclusivi. Sia il cofano motore che la griglia frontale sono diversi e anche l’illuminazione a LED è stata modificata.

All’interno del SUV top di gamma troviamo un layout a doppio schermo diviso che non è presente nel Wagoneer. Anche la disposizione dei posti a sedere è diversa. Il Wagoneer è dotato di otto posti di serie mentre il Grand Wagoneer ne ha sette. L’idea è che quest’ultimo abbia dei sedili singoli per la seconda fila, sebbene sia possibile configurare entrambi i modelli in modo che abbiano la seconda fila separata oppure una panchina. Insomma, il nuovo Jeep Grand Wagoneer mira ad essere un modello più premium.

Oltre a una pelle più bella e più opzioni di finiture in legno premium, il Grand Wagoneer propone un’esclusiva opzione composta da sedili anteriori elettrici a 24 regolazioni, climatizzatore a quattro zone e impianto audio premium McIntosh.

Sotto il cofano troviamo due motori V8 ad alte prestazioni

Sia il Wagoneer che il Grand Wagoneer sono equipaggiati da motori V8 con disattivazione dei cilindri e trasmissioni automatiche a 8 velocità. Tuttavia, i propulsori stessi sono diversi. Il Wagoneer è equipaggiato da un powertrain elettrificato da 5.7 litri ed è disponibile sia a due ruote motrici che a quattro ruote motrici, anche se l’opzione 2×4 non sarà disponibile al momento del lancio. La potenza erogata è di 397 CV e 548 nm di coppia massima.

Il Jeep Grand Wagoneer 2022 alza la posta con un V8 da 6.4 litri e la trazione integrale proposta come standard. Grazie alla potenza di 478 CV e 617 nm, il SUV top di gamma impiega 6 secondi netti per scattare da 0 a 96 km/h. Il Wagoneer è in grado di trainare fino a 4536 kg mentre il Grand Wagoneer fino a 4472 kg.

Oltre alla trazione posteriore, è possibile scegliere tra due sistemi di trazione integrale. Inoltre, sono disponibili cinque modalità di guida, con il sistema Quadra-Trac II che offre un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico.

I nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer saranno i primi al mondo ad incorporare Amazon Fire TV per Auto. Inoltre, è possibile integrare un display dedicato al passeggero anteriore il cui contenuto può essere protetto dalla vista del guidatore grazie ad una speciale pellicola.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI