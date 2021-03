Jeep Patriot è il nome del prossimo SUV a 7 posti

Jeep rivelerà il nome del prossimo SUV a 7 posti basato su Compass il 4 aprile 2021. Il SUV dovrebbe fare il suo debutto globale a metà del 2021. Secondo i soliti bene informati il prossimo SUV Jeep a 7 posti si chiamerà Jeep Patriot.

Il rapporto afferma che Jeep ha valutato diverse nomenclature, come Grand Compass e Compass L, tuttavia, il nome Patriot è stato finalmente deciso. Per chi non lo sapesse, Jeep ha venduto il SUV Patriot in mercati internazionali selezionati tra il 2007 e il 2016. È stato posizionato sopra il Compass nel portafoglio della Jeep.

La nuova Jeep Patriot avrà un’identità unica e avrà un aspetto diverso nonostante condivida motori e piattaforma con Compass. Il nuovo SUV Jeep 7 posti sarà prodotto nello stabilimento di Goiana (PE) per il mercato brasiliano e sudamericano. Il SUV sarà prodotto anche in India per i mercati asiatici ed europei.

La Jeep Patriot dovrebbe essere dotata di funzionalità tecnologiche di fascia alta come il pilota automatico adattivo, la frenata automatica, l’allarme punto cieco e l’assistente di corsia. Il nuovo SUV segnerà l’ingresso di Jeep nel segmento “D”, attualmente dominato dalla Toyota Fortuner e dalla Ford Endeavour. Il nuovo SUV sarà basato sulla versione modificata della piattaforma Small Wide 4 × 4. La piattaforma è stata modificata per accogliere un passo più lungo e per la rigidità.

Il SUV Jeep Patriot a 7 posti viaggerà su un passo più lungo per aggiungere posti extra. Il SUV avrà il posteriore allungato di tre quarti, in quanto la lunghezza sarà aumentata rispetto alla colonna “B”. L’altezza del SUV sarà significativamente più alta rispetto a Compass. Il design del frontale sarà condiviso con Compass. Tuttavia, il SUV avrà un design posteriore più piatto invece del profilo arrotondato nel fratello a 5 posti. Anche il lunotto è più grande per dare una sensazione ariosa. La colonna “C” avrà una superficie vetrata più ampia. Il SUV avrà nuovi fari e paraurti.

Il rapporto afferma che il SUV a 7 posti condividerà anche i pannelli interni con la Compass. Tuttavia, il SUV avrà un design del cruscotto completamente nuovo e un sistema di infotainment touchscreen da 12,3 pollici più grande con connettività per smartphone e tecnologia per auto connessa.

Il nuovo SUV Jeep a 7 posti riceverà il motore diesel turbo da 2,0 litri, che alimenta anche la bussola. Mentre alimenta la bussola, questo motore eroga 173 CV e 350 Nm di coppia. Tuttavia, il motore con specifiche Patriot offrirà oltre 200 CV di potenza e quasi 400 Nm di coppia. È probabile che le opzioni di trasmissione includano un manuale a 6 marce e un automatico a 9 marce.

