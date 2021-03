Jeep Gladiator Freedom Edition debutta negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, Jeep ha realizzato un’edizione speciale delle Jeep Wrangler e Compass che rende omaggio a coloro che hanno prestato servizio nell’esercito statunitense e permette al marchio di fare donazioni alla United Service Organizations (USO) con ogni esemplare venduto.

Oltre alla Compass Freedom Edition vista qualche giorno fa, la casa automobilistica statunitense ha annunciato nelle scorse ore il Jeep Gladiator Freedom Edition. Basata sull’allestimento Sport S, la speciale variante vanta delle caratteristiche esterne ed interne uniche.

Jeep Gladiator Freedom Edition: svelata l’ultima versione speciale del noto pick-up

Ad esempio, all’esterno troviamo il logo Military Star sul cofano motore e sul pianale del passeggero posteriore, la bandiera americana sul parafango, il badge Jeep in nero opaco e una capote nera premium offerta come standard. All’interno, invece, ci sono sedili in pelle con inserti in tessuto, logo Oscar Mike sui sedili anteriori in rilievo e cuciture in tungsteno chiaro.

Il Gladiator Freedom Edition propone inoltre cerchi in alluminio in carbonio satinato da 17”, pneumatici Bridgestone Dueler A/T, pacchetto che prevede fari e fendinebbia a LED, gradini laterali Rubicon, paraurti anteriore e posteriore in acciaio Rubicon e due ganci traino sia anteriormente che posteriormente.

Secondo quanto dichiarato da Mopar Insiders, il modello potrà essere scelto in ben 10 colorazioni fra cui Billet Silver, Sting-Gray, Black, Granite Crystal, Bright White, FiretrackerRed, Nacho, Snazzberry, Sarge e Hydro Blue ad un prezzo di listino di 40.030 dollari (33.463 euro). Purtroppo al momento non sappiamo quando arriveranno i primi esemplari del Jeep Gladiator Freedom Edition nelle concessionarie statunitensi.

