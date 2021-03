Jeep Compass Freedom Edition debutta negli Stati Uniti

Jeep ha deciso di ampliare la sua gamma Freedom Edition in edizione speciale con la Jeep Compass Freedom Edition 2021. Basata sull’allestimento Sport, la speciale versione è stata realizzata come un tributo ai membri del servizio militare statunitense, utilizzando spunti di design esterni e interni a tema militare.

In particolare, la nuova Compass Freedom Edition è dotata di badge Jeep in nero lucido, finestrini oscurati, tetto dipinto di nero, adesivi per portiere anteriori con bandiera americana, Oscar Mike “Military Star” sul cofano motore, sedili in tessuto nero, logo Oscar Mike ricamato sui sedili anteriori, cuciture in primo piano e radio, console centrale e prese d’aria con inserti in argento platino.

Jeep Compass Freedom Edition: ecco l’ultimo veicolo aggiunto alla serie speciale

Non è qui poiché la Jeep Compass Freedom Edition propone cerchi in alluminio nero opaco da 17”, barre al tetto nere, piastra paramotore frontale e ganci traino anteriori neri. Esternamente, la special edition del SUV ricorda molto la versione Trailhawk orientata all’off-road rispetto al modello Sport su cui si basa.

Per questo modello, la casa automobilistica statunitense propone soltanto un optional, ossia il pacchetto Cold Weather Group dal costo di 995 dollari (833 euro) che aggiunge tappetini all season, sedili anteriori e volante riscaldati, sistema di avvio remoto, tergicristallo con antighiaccio e volante rivestito in pelle.

Sotto il cofano della Compass Freedom Edition si nasconde il motore Tigershark a quattro cilindri in linea da 2.4 litri con tecnologia ESS in grado di produrre 180 CV di potenza e 237 nm di coppia massima ed è abbinato alla trasmissione automatica 948TE a 9 marce. Arrivando al prezzo, la Jeep Compass Freedom Edition è disponibile a 25.415 dollari (21.298 euro) e può essere scelta nelle colorazioni Bright White, Olive Green, Sting-Gray e Diamond BIack.

