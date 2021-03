La Ferrari Esports Series inizia la sua seconda stagione

L’inizio della seconda stagione della Ferrari Esports Series sarà ad aprile. La serie interna di corse sim nel gioco di corse Assetto Corsa era già un completo successo per la casa automobilistica italiana. Quasi 20.000 appassionati di sim racing hanno combattuto per un posto nel team Ferrari Driver Academy lo scorso anno, che include anche i due piloti della F1 Esports Series e diversi campioni del mondo David Tonizza e Brandon Leigh. Alla fine, il 21enne italiano Giovanni de Salvo è stato incoronato vincitore in un’entusiasmante finale.

Ferrari Esports Series 2021 con alcune novità

Ad aprile 2021 il campionato entrerà nella seconda stagione ancora una volta sarà utilizzata la simulazione Assetto Corsa su PC. Ci saranno quattro vere Ferrari, tra cui due esclusive auto da corsa messe a disposizione esclusivamente dei partecipanti alla serie: la Ferrari 488 Challenge Evo e la nuovissima Ferrari 488 GT3 Evo. Le iscrizioni alla Ferrari Esports Series sono già iniziate. In quattro sessioni di hotlap, i partecipanti alle gare di qualificazione saranno determinati dal 5 aprile alla fine di luglio, in cui i migliori 48 piloti avanzeranno alla competizione principale. A metà dicembre, i 24 migliori piloti determineranno il vincitore della Grand Final.

Come parte dei live streaming, i giocatori registrati hanno la possibilità di vincere premi esclusivi. Chi preferisce lavorare al tavolo di progettazione, invece, avrà la possibilità di farlo nell’esclusivo Car Livery Contest: i partecipanti avranno la possibilità di creare e presentare la verniciatura delle quattro vetture tramite un sito web appositamente allestito per questo scopo. Le migliori livree sono selezionate dalla community, il design vincitore sarà ufficialmente integrato nel gioco e utilizzato nelle gare della stagione Ferrari Esports Series.

Ti potrebbe interessare: Stefano Coletti correrà con l’Alfa Romeo Giulia ETCR di Romeo Ferraris

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI