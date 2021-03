Stefano Coletti correrà con l’Alfa Romeo Giulia ETCR di Romeo Ferraris

Romeo Ferraris ha confermato Stefano Coletti come primo pilota per la stagione inaugurale del PURE ETCR, che inizierà a giugno. Il 31enne guiderà una delle nuove Alfa Romeo Giulia ETCR costruite dal team e avrà la possibilità di provare la vettura per la prima volta la prossima settimana a Vallelunga in quello che sarà il suo debutto in pista.

L’ex pilota della GP2 ha trascorso lo scorso anno a gareggiare nella serie International GT Open. “Sono molto contento di essere stato convocato per la stagione da Romeo Ferraris”, ha detto. “La fiducia riposta in me, nonostante non abbia quasi nessuna esperienza con le auto da turismo, mi rende felice e mi dà la motivazione per fare del mio meglio e ripagare la squadra per questa opportunità.

“Ringrazio Michela Cerruti e Mario Ferraris, perché questo tipo di opportunità raramente si presenta nella vita. Poter lavorare a stretto contatto con un costruttore nello sviluppo di una nuova vettura è sicuramente una sfida, ma non abbiamo paura e siamo anzi spinti a ottenere grandi risultati. Siamo entusiasti di scendere in pista! ”

Michela Cerruti, responsabile delle operazioni di Romeo Ferraris, si è detta felicissima di accogliere Coletti nel team. “Saremo coinvolti in PURE ETCR nel 2021 come un costruttore completo, piuttosto che in una posizione di corsa con i clienti come in passato, e questo comporta maggiori responsabilità”, ha affermato. “La scelta dei piloti non è mai banale e optare per Stefano è una mossa molto motivante mentre intraprendiamo insieme questo nuovo viaggio.”

“È un pilota veloce, molto determinato e ancora giovane nel mondo delle corse automobilistiche. Questo progetto elettrico è nuovo per tutti e rappresenta una grande opportunità per tutti gli attori coinvolti “.

