I futuri prototipi di Jeep Compass a 7 posti affrontano la neve

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato le prime immagini dei prototipi di sviluppo della futura Jeep Compass a 7 posti. Alcuni prototipi pesantemente mimetizzati che sono stati avvistati durante le riprese durante i loro test in ambienti a bassa temperatura nella penisola scandinava, anche se a quel tempo stavano guidando su asfalto chiaro.

Alcuni prototipi di Jeep Compass a 7 posti sono stati avvistati in fase di test sulla neve

Questa nuova serie di foto spia ci mostra un altro di quei prototipi della variante a 3 file della Compass, ma ora sono davvero guidati sulla neve, dimostrando che sono in grado di uscire dall’asfalto senza alcun problema, come i ben noti coraggiosi C-SUV 5 posti, che è proprio uno dei SUV con le migliori capacità fuoristrada che possiamo trovare nel mercato attuale. Soprattutto in quelle versioni che hanno una configurazione specifica per questo.

Questa nuova variante di Jeep Compass a 7 posti sarà una delle grandi novità dell’aggiornamento appena uscito dall’utilitaria americana, che è stata presentata all’ultimo Salone dell’Auto di Guangzhou 2020 e che ha raggiunto il mercato europeo lo scorso febbraio. Anche se per ora questo nuovo corpo non è nemmeno stato annunciato dal marchio.

Il livello di mimetizzazione di questi modelli è troppo alto, quindi è molto complesso sottolineare come saranno le modifiche di questa nuova variante, anche se è chiaro che saranno concentrate nella zona dell’asse posteriore, dove si nota già una sporgenza molto maggiore. Lo stato di questi prototipi è ancora troppo primitivo, dal momento che non hanno nemmeno l’ottica posteriore finale, quindi possiamo aspettarci che il modello venga presentato al più presto alla fine di quest’anno e che il mercato non arriverà almeno fino a l’anno prossimo.

Ti potrebbe interessare: La nuovissima Mahindra Thar affronta una Jeep Compass in una classica gara di resistenza – Il Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI