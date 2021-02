La nuovissima Mahindra Thar affronta una Jeep Compass in una classica gara di resistenza – Il Video

Lo scorso anno Mahindra ha lanciato sul mercato il nuovissimo Thar, che è diventato rapidamente popolare tra gli acquirenti. La risposta è così travolgente che Thar è già esaurito fino a maggio 2021. Mahindra ha già aumentato la produzione per soddisfare la crescente domanda. Mahindra Thar è attualmente il SUV 4 × 4 più conveniente che puoi acquistare nel mercato indiano. Jeep Compass è un SUV premium che è stato sul mercato dal 2017. Jeep aveva recentemente lanciato una versione rinnovata del SUV con modifiche estetiche e aggiornamenti delle funzionalità. Qui abbiamo un video che mostra una classica gara di resistenza tra la nuovissima Mahindra Thar diesel MT e una Jeep Compass benzina AT pre-lifting. Quale SUV ha vinto la gara? Diamo rapidamente un’occhiata al video per scoprirlo.

Il video è stato caricato da HEAT 17 sul proprio canale youtube. Il video mostra un semplice video di drag race tra Mahindra Thar diesel automatic e Jeep Compass benzina automatico. Il vlogger sceglie un tratto di strada vuoto per questa gara di resistenza. La gara si è svolta in due round per avere una visione chiara delle prestazioni di entrambi i veicoli. Prima di iniziare la gara, il vlogger afferma che stanno facendo questa gara in un’area chiusa e hanno preso tutte le precauzioni di sicurezza. Aveva consigliato agli spettatori di non imitarlo perché poteva essere pericoloso.

La gara inizia e Mahindra Thar esce velocemente dalla linea di partenza. La Jeep Compass è proprio dietro di lei cercando di superarla. Mahindra Thar era in testa e sembrava che Thar stesse per vincere la gara, ma poi Jeep Compass lo supera dall’altra corsia e prende il comando. Compass ha iniziato a mostrare la sua potenza e ha mantenuto il comando fino alla fine.

Nel secondo round la gara inizia proprio come il primo round, Mahindra Thar era in testa per i primi 200 metri ma, dopo, Jeep Compass la sorpassa e vince la gara. Ci sono un paio di ragioni per cui Jeep Compass ha vinto la gara. La prima ragione è la maggiore potenza. La Jeep Compass è alimentata da un motore a benzina turbo da 1,4 litri. Questo motore genera 160 CV e 250 Nm di coppia, mentre la versione diesel di Thar è alimentata da un motore turbo diesel da 130 CV e 320 Nm di coppia.

L’altro motivo è il cambio. Jeep Compass dispone di un cambio DCT mentre il Thar ha il manuale. In una gara di resistenza, ogni secondo è prezioso e il cambio DCT aiuta a cambiare marcia senza sprecare secondi preziosi cambiando automaticamente.

