DS cerca nuovo personale per le sue concessionarie in UK

Il ruolo di responsabile delle vendite verrà sostituito negli showroom di DS Automobiles da un nuovo punto di contatto unico per i clienti che li assisterà durante il ciclo di vita delle loro auto. I concessionari del Regno Unito stanno introducendo il ruolo di “DS Concierge”, qualcuno che si metterà in contatto con un cliente per le sue esigenze di vendita, post-vendita etc.

Il nuovo amministratore delegato di DS Automobiles UK, Jules Tilstone, ha dichiarato che questo segue il successo del progetto pilota negli showroom di Robins & Day DS, che ha generato feedback positivi e coinvolgimento da parte dei clienti del marchio premium francese.

Ha previsto che alcuni venditori esistenti possano adottare il nuovo ruolo, che funziona in aggiunta al ruolo di genio del prodotto “DS Expert Advisor”.

Il concierge deve essere un ambasciatore del marchio, forte nello stabilire lunghe relazioni non solo con i clienti ma anche con i servizi per la comunità, come ristoratori, albergatori, pubblico B2B ecc. Di cui i clienti potrebbero aver bisogno e deve colmare il divario tra vendita e servizio.

“Spesso nel modello tradizionale, hai una relazione con qualcuno da cui acquisti quando sei presso il marchio o il rivenditore e poi vieni consegnato e presentato al service desk, e quel rapporto è in vigore forse da tre anni, e poi torni alla ricerca degli acquisti e potresti parlare con il responsabile delle vendite con cui avevi il rapporto originale.

“C’è chiaramente valore nel mantenere quella relazione tra il cliente e uno dei motivi per cui hanno scelto quel rivenditore, marchio e prodotto in primo luogo. Lo abbiamo visto nella continua soddisfazione del cliente quando abbiamo provato questa iniziativa.”

