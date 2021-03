Stellantis: a fine mese importanti novità sull’idrogeno

Sebbene l’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, abbia affermato in passato che le aziende che investono in veicoli alimentati a idrogeno lo fanno solo perché non sono in grado di far fronte al progresso della tecnologia delle batterie, le cose potrebbero cambiare a breve. Infatti a quanto pare Stellantis non intende restare indietro nemmeno con la tecnologia dell’idrogeno. In proposito una data importante per il nuovo gruppo dovrebbe essere il prossimo 31 marzo.

Il prossimo 31 marzo annunci importanti potrebbero arrivare da Stellantis a proposito dell’idrogeno

In quella data infatti Carlos Tavares annuncerà qualcosa di importante per quanto concerne la tecnologia dell’idrogeno per il suo gruppo. Questa potrebbe essere una reazione ai piani della Renault. Il capo del dipartimento dei combustibili alternativi di Renault, Philippe Prevel, ha affermato che esiste un potenziale fino al 30% del totale nel mercato per i furgoni alimentati a idrogeno. Essi possono avere un ruolo importante nel trasporto a media e lunga distanza.

Già il Financial Times nei giorni scorsi aveva anticipato che per quanto riguarda l’idrogeno qualcosa in casa Stellantis stava cambiando. Vedremo dunque il 31 marzo quali novità saranno annunciate dal nuovo gruppo per il futuro a proposito di questa tecnologia.

