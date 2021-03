I proprietari della nuova Fiat 500 potranno guadagnare grazie a un’app

I proprietari della nuova Fiat 500 potranno guadagnare premi per la loro guida efficiente grazie a un’app che registrerà il loro stile di guida. Stellantis – il colosso automobilistico che possiede Fiat e i suoi marchi gemelli – afferma che la novità sarà disponibile tramite l’app Fiat, grazie a un accordo con la start-up britannica Kiri Technologies.

Guidando in modo efficiente, i proprietari guadagneranno un “Eco: Score” per ogni viaggio, con un chilometro di guida in città pari a circa due centesimi di euro. Stellantis afferma che un chilometraggio annuale di 10.000 km all’anno potrebbe valere fino a € 150, con i fondi versati in un portafoglio virtuale sotto forma di una criptovaluta chiamata “KiriCoin”.

“Vogliamo supportare i comportamenti rispettosi dell’ambiente dei nostri clienti e premiarli con vantaggi esclusivi”, ha spiegato Gabriele Catacchio, responsabile del programma per l’iniziativa e-Mobility di Stellantis. “I dati di guida, come la distanza e la velocità, vengono caricati nel cloud Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, utilizzando un algoritmo ideato da Kiri.

“Il risultato viene scaricato direttamente sullo smartphone dell’utente e i KiriCoin possono quindi essere utilizzati per acquistare prodotti e servizi nel mercato Kiri”. Stellantis deve ancora delineare esattamente come funzionerà il tutto, ma i conducenti che ottengono i migliori punteggi in Europa guadagneranno buoni extra da spendere con Amazon, Netflix, Spotify, Apple e la società di e-commerce Zalando.

Stellantis afferma che la possibilità di guadagnare una criptovaluta guidando, il mercato esclusivo per spendere quei fondi e le ricompense extra per i conducenti con il punteggio più alto sono tutte novità mondiali.

