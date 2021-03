Jeep Wagoneer 2022: un vecchio prototipo camuffato è stato avvistato su strada

Lo strano prototipo di pick-up proposto in questo articolo è stato inizialmente confuso con un mulo di prova del futuro Ram Dakota. Tuttavia, questo veicolo non ha nulla a che fare con lo sviluppo del nuovo pick-up di medie dimensioni della casa automobilistica americana in quanto utilizzato durante i primi test di sviluppo della nuova gamma Jeep Wagoneer.

Questo tipo di prototipo con carrozzeria del Ram 1500 non è stato quasi mai visto durante lo sviluppo dei SUV top di gamma del marchio di Stellantis. Infatti, abbiamo avuto soltanto un’occasione per vedere da vicino una di queste unità. Era la metà del 2019. Dopo quell’avvistamento, tutte le auto di prova viste su strada erano già equipaggiate con la carrozzeria finale.

Jeep Wagoneer: proseguono i test su strada nonostante la presentazione ufficiale di qualche giorno fa

È abbastanza curioso il fatto che Jeep continui ad effettuare delle prove su strada con questi vecchi prototipi. Ad ogni modo, il muletto è stato avvistato solo pochi giorni fa a Denver e le foto scattate sono state pubblicate su un gruppo privato di Facebook. In questo articolo trovate però soltanto un’immagine.

Non è chiaro per quale motivo Jeep abbia utilizzato un veicolo con queste caratteristiche per effettuare delle prove su strada. I nuovi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer sono stati presentati ufficialmente la scorsa settimana, quindi gli ingegneri possono permettersi di mettere alla prova i prototipi senza alcuna mimetizzazione e soprattutto con il corpo finale.

Il fatto che un mulo di questo tipo stia ancora viaggiando su strada con una carrozzeria pesantemente modificata e soprattutto appartenente a un Ram 1500, significa che la casa automobilistica statunitense sta provando qualcos’altro, forse un nuovo motore.

A differenza del prototipo visto alcuni anni fa, questo nuovo esemplare sfoggia un grosso terminale di scarico nella parte posteriore, a destra. Ciò significa che sotto il cofano c’è un nuovo propulsore.

