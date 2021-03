Il lancio della Jeep Wrangler Made in India è stato ritardato

Circa un mese fa Jeep India aveva confermato che avrebbe lanciato qui Jeep Wrangler made in India il 15 marzo. Sfortunatamente, quel piano è stato posticipato, ma solo per un paio di giorni. Già, la casa automobilistica americana ha affermato di aver spostato di due giorni il lancio della Jeep Wrangler made in India a causa di alcune priorità organizzative. Ne discuteremo in dettaglio tra un minuto.

Il lancio della Jeep Wrangler assemblata In India è stato posticipato a mercoledì 17 marzo 2021 alle 11:30

Il prossimo SUV di Jeep ad essere lanciato in India, la cui assemblea locale è iniziata il mese scorso presso lo stabilimento di produzione della casa automobilistica a Ranjangaon, nel Maharashtra, è già disponibile per le prenotazioni presso i concessionari Jeep e tramite il sito Web ufficiale della società.

A proposito del motivo per cui la casa automobilistica ha rimandato il lancio di due giorni, in una dichiarazione alla stampa, Jeep India ha detto: “A causa di alcune priorità organizzative, il lancio della Jeep Wrangler assemblata localmente è stato posticipato a mercoledì 17 marzo 2021 alle 11:30. Ci scusiamo sinceramente per gli eventuali disagi causati. Speriamo di vedervi alla presentazione virtuale riprogrammata. ”

Il prossimo Wrangler, il secondo SUV dei quattro prodotti in India che Jeep lancerà in quel paese presenterà una cabina aggiornata, tra cui un layout del cruscotto rivisto, un sistema di infotainment touchscreen da 8,4 pollici, tecnologia del veicolo connesso Uconnect 4C NAV, ecc. Il SUV Jeep avrà anche il climatizzatore automatico a doppia zona, supporto per Android Auto e Apple CarPlay, ecc.

Il SUV Jeep Wrangler 2021 sarà azionato da un motore a benzina turbo da 2,0 litri che genera una potenza massima di 268 CV ​​a 5.250 giri / min e 400 Nm di coppia massima a 3.000 giri / min. Le funzioni di trasmissione sono gestite da un cambio automatico a otto velocità.

Ti potrebbe interessare: Questa Jeep Wrangler modificata ha anticipato le scelte della stessa casa produttrice

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI