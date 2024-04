Alfa Romeo Junior: aperti gli ordini anche in Spagna: ecco quanto costa

Presentata due settimane fa, Alfa Romeo Junior arriva finalmente anche in Spagna. La nuova compatta elettrificata apre ora il suo portafoglio ordini nella rete di concessionari del marchio in Spagna con due alternative a “emissioni zero” equipaggiate con il motore da 156 CV che garantisce fino a 410 km di autonomia: la Junior Elettrica ed Elettrica Speciale, quest’ultima appartenente a una serie di lancio limitata con il massimo livello di tecnologia e attrezzature. Nelle prossime settimane verranno lanciate le versioni Ibrida e Ibrida Speciale con tecnologia MHEV e 136 CV di potenza. Sono l’anteprima di una gamma alla quale si aggiungeranno, da qui alla fine dell’anno, un motore elettrico “Veloce” da 240 CV, e un’alternativa ibrida con trazione integrale Q4.

Alfa Romeo Junior arriva in Spagna per stabilire nuovi parametri di riferimento nella categoria delle compatte

Il “Biscione” torna nel segmento delle compatte premium con un modello dirompente, che ridefinisce i canoni della sua categoria e reinterpreta gli stilemi del marchio. Erede di modelli leggendari come le diverse generazioni della Giuletta o MiTo del 2008, l’Alfa Romeo Junior conserva tutto il DNA sportivo ed estetico del “Biscione”, con elementi come il quadro strumenti “Cannocchiale” e il frontale ispirato al modelli classici del marchio, in cui non mancano né la griglia triangolare, con una griglia che riporta il logo del marchio, né una reinterpretazione del trilobo. Le sue tre luci anteriori a LED su ciascun lato della griglia strizzano l’occhio alle auto sportive come l‘Alfa Romeo SZ e Brera. Il suo nome ha una storia lunga e di successo all’interno del marchio, a cominciare dall’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1966.

Nelle sue dimensioni compatte, 4.173 mm di lunghezza e 1.535 mm di altezza, l’Alfa Romeo Junior concentra tutto il DNA sportivo del marchio. Ha il rapporto di sterzo più diretto di tutta la sua categoria e incorpora elementi come differenziale meccanico a slittamento limitato, passaruota allargati con esclusive barre stabilizzatrici anteriori e posteriori, sospensioni sportive, impianto frenante con caratteristiche dinamiche e cerchi in lega fino a 20”. Questo impegno per le emozioni e le sensazioni non è in contrasto con il comfort o la praticità. La Junior offre un comfort di prima classe, ha un bagagliaio da 400 litri, leader nel suo segmento, e introduce nuove funzionalità che semplificano la vita quotidiana, come l’Alfa Romeo Cable Organizer.

Per un periodo limitato, l’Alfa Romeo Junior si presenta sul mercato con la serie di lancio “Speciale”, sia nelle motorizzazioni Elettrica che Ibrida. Un compendio di dinamismo, tecnologia e comfort con le innovazioni e gli equipaggiamenti più esclusivi disponibili nella gamma. Esternamente si distingue per le sportive finiture opache, proponendo l’iconico Rosso Brera, per il badge “Progresso” e per i cerchi in lega Petali da 18”.

L’interno incorpora esclusivi elementi estetici “racing”, come il rivestimento “Spiga”, realizzato in vinile e tessuto, il volante rivestito in pelle o il sedile del conducente sportivo elettrico con funzione di massaggio o l’illuminazione interna, in cui è possibile scegliere tra 8 colori e che mette in risalto elementi come le bocchette dell’aria, il tunnel dell’aria o il quadro strumenti Cannocchiale. In termini di tecnologie, garantisce una guida autonoma di livello 2, oltre ad avere funzioni come la navigazione connessa o la telecamera posteriore a 180°. Per un maggiore comfort nell’uso quotidiano, offre il portellone elettrico e accesso e avviamento a mani libere. In Spagna Alfa Romeo Junior ibrida parte da 29 mila euro mentre l’elettrica da 38.500 euro.