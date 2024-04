Stellantis è l’azienda che ha depositato più brevetti in Francia nel 2023

Stellantis si è posizionata al primo posto tra i richiedenti di brevetti francesi con 1.542 brevetti depositati in Francia nel 2023, secondo l’elenco annunciato dall’Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI).

Gli importanti investimenti effettuati da Stellantis nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie rientrano nell’obiettivo di fornire ai propri clienti soluzioni di mobilità sempre più sicure, convenienti e sostenibili. La protezione di quest’opera mediante brevetti è un fattore chiave per garantirne il successo e fornire un vantaggio competitivo strategico. I brevetti e più in generale la proprietà intellettuale rappresentano una leva per la creazione di valore e costituiscono una parte significativa del capitale immateriale di Stellantis.

Tutti i team di Ricerca e Sviluppo – dallo Stile alla Produzione – sono mobilitati attraverso un processo specifico ed efficiente per identificare e proteggere le loro creazioni. Questo processo dinamico viene sviluppato anche in Stellantis Engineering in tutto il mondo.

Negli ultimi 20 anni, Stellantis è stata tra i principali richiedenti di brevetti francesi, con oltre 1.000 pubblicazioni all’anno. Nel 2019, l’azienda è tornata al primo posto, poi ancora nel 2020, e ancora nel 2023. Questi risultati dimostrano la coerenza nell’impegno, nella creatività e nell’eccellenza tecnica dei team Stellantis per soddisfare le aspettative dei clienti.

Gli assi tecnologici protetti da questi diritti di proprietà intellettuale hanno come priorità le grandi sfide della mobilità di domani: Includono lo sviluppo di nuovi propulsori che soddisfano le aspettative dei clienti in termini di transizione energetica e mobilità sostenibile e responsabile (100% elettrica, ibridazione, idrogeno): motori, trasmissioni, batterie, celle a combustibile e le relative strategie di controllo.

Sostenere gli sviluppi sociali porta anche allo sviluppo della tecnologia digitale, della connettività e di nuovi usi, semplificando al tempo stesso la vita dei clienti: infotainment, connettività/applicazioni Car to X, diagnostica remota, aggiornamento del software di bordo (Over-The-Air) , interfacce uomo-macchina/cockpit digitale, servizi connessi, equipaggiamenti interni. L’implementazione di ausili alla guida sempre più avanzati per rendere i veicoli sempre più sicuri è al centro delle nostre azioni”.

“Questo straordinario risultato conferma l’eccellenza tecnica delle donne e degli uomini impegnati quotidianamente per rendere Stellantis leader nell’innovazione” confida Anne Laliron, SVP Tech Research del gruppo automobilistico. “Essendo in prima linea nella trasformazione, Stellantis si sta dotando dei mezzi per migliorare sempre più l’efficienza e la qualità dei suoi prodotti riducendo al contempo l’impronta ambientale, a beneficio dei suoi clienti e della società. »