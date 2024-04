Nuova Fiat Panda avrà anche una gemella Opel

Nuova Fiat Panda debutterà a luglio e con lei la casa italiana inizierà una nuova era della sua storia. Non a caso il suo debutto è previsto per il prossimo 11 luglio giorno in cui il marchio torinese festeggia 125 anni di attività. Questa vettura darà origine ad una nuova famiglia di modelli da cui poi deriverà anche la nuova Fiat Multipla che vedremo nel corso del 2025.

Anche Opel avrà la sua nuova Fiat Panda

Nuova Fiat Panda sarà fortemente imparentata con la recente Citroen C3. Le due auto condivideranno la stessa piattaforma, la stessa gamma di motori e avranno uno stile da crossover squadrato lungo circa 4 metri. Nelle scorse ore però abbiamo saputo anche che questa auto avrà anche una gemella Opel.

La conferma arriva dal numero uno della casa automobilisica tedesca l’amministratore delegato Florian Huettl che ha confermato il piano di Opel di immettere sul mercato un’auto elettrica da meno di 25.000 euro. La prossima generazione di piattaforme elettriche a batteria dovrebbe consentire di ridurre i costi a tal punto da poter raggiungere la parità di prezzo con i motori a combustione convenzionali. Huettl ha anche confermato che nonostante le attuali incertezze sulle auto elettriche la sua azienda continuerà a puntare su di esse per il futuro.

Queste dichiarazioni dimostrano che, nonostante le attuali incertezze del mercato e la fine degli incentivi statali, Opel è determinata a continuare il suo viaggio verso l’elettromobilità e ad essere in prima linea nella trasformazione dell’industria automobilistica. Dunque presto la nuova Fiat Panda sarà affiancata sul mercato da una versione di Opel che probabilmente al pari della nuova Citroen C3 condividerà stessa piattaforma, motori e componenti ma differirà leggermente per il design esterno. Vedremo dunque cos’altro trapelerà.