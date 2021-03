Questa Jeep Wrangler modificata ha anticipato le scelte della stessa casa produttrice

Fino a qualche mese fa, Jeep non proponeva una versione ad alte prestazioni con motore Hemi della sua iconica Jeep Wrangler. Con l’arrivo della Wrangler Rubicon 392 con Hemi V8 da 6.4 litri, adesso tutti i fan dell’iconico SUV possono godersi appieno il potenziale di questo powertrain.

Alcune società di aftermarket, però, davano la possibilità in passato di installare un propulsore del genere perciò sul mercato dell’usato statunitense è possibile trovare alcuni esemplari di seconda mano. Un esempio è questa Jeep Wrangler Sahara Unlimited del 2013 completamente personalizzata che nasconde sotto il cofano proprio un Hemi V8.

Jeep Wrangler: questo esemplare del 2013 in versione Sahara Unlimited ha un Hemi V8 da 6.4 litri

Sebbene non sia la versione più estrema di questo fuoristrada, sicuramente è fra le più interessanti disponibili. È senza dubbio un veicolo che attirerebbe l’attenzione di molte persone, sia quelle che cercano un veicolo da sfoggiare su strada che per quelle che vogliono divertirsi nel deserto.

Sotto la carrozzeria di questa Wrangler Sahara Unlimited ci sono varie caratteristiche che si adattano perfettamente al suo aspetto esterno muscoloso. Innanzitutto, come già precisato ad inizio articolo, sotto il cofano è presente un Hemi V8 da 6.4 litri (probabilmente lo stesso utilizzato sulla Wrangler Rubicon 392) che è conosciuto per la sua pura potenza ma anche per il sound erogato attraverso l’impianto di scarico custom presente su questo modello.

Naturalmente, il powertrain è abbinato a una trasmissione automatica e a un sistema di trazione integrale 4WD. Altre caratteristiche interessanti riguardano i grossi pneumatici da 37″ e i cerchi da 22” targati Axe Wheels.

La parte esterna è quella ad attirare maggiormente l’attenzione in quanto abbiamo una carrozzeria rivestita completamente di bianco che si abbina perfettamente agli inserti verdi e a vari dettagli personalizzati. Per quanto riguarda il prezzo, il venditore chiede 62.900 dollari (52.760 euro) per portarsi a casa questa Jeep Wrangler Sahara Unlimited del 2013 che ha percorso fino ad ora 57.423 km.

