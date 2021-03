Peugeot 308: ancora problemi a Sochaux

Continuano nello stabilimento Stellantis di Sochaux i disagi sulla produzione di Peugeot 308 legati alla carenza di micro-conduttori. Viene annullata una nuova sessione sulla linea di produzione della Peugeot 308, questo lunedì 15 marzo, abbiamo appreso dalla direzione di Stellantis Sochaux.

“La sessione del sistema 1 domani lunedì 15 marzo è annullata”, annuncia il numero verde di Stellantis Sochaux, questa domenica 14 marzo. Gli operatori della linea di produzione che produce la Peugeot 308 non lavoreranno, tranne il personale di CPL / Quays, dei fondi in verniciatura e timbratura, secondo il messaggio della direzione. Non vengono annunciate cancellazioni sulle linee di produzione di Peugeot 3008, 5008 e Opel GrandLand X (sistema 2); gli operatori lavoreranno “normalmente”, annuncia il messaggio ai dipendenti.

“Il personale potrebbe anche essere sollecitato individualmente dalla gerarchia”, specifica, da parte sua, il sindacato Force Ouvrière. A metà settimana, il sindacato ha chiesto “un rapido trasferimento di tutte le parti realizzate dall’altra parte del mondo”.

Mercoledì 10 marzo la sessione di lavoro del sistema 1 era già stata annullata. Sul Sistema 2, il tour notturno di giovedì è stato aggiornato, così come le sessioni extra di sabato e domenica.

Se lo stabilimento di Sochaux fino ad ora era stato tra i meno colpiti da questa crisi, sicuramente prioritaria visto il successo commerciale della Peugeot 3008, la pressione di questa carenza è in aumento. E ‘la 5 ° sessione annullato entro otto giorni.

Ti potrebbe interessare: Nessuna Peugeot 308 è stata prodotta mercoledì 10 marzo a Sochaux

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI