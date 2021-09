Peugeot 308 dice addio a Sochaux

Per lo stabilimento di Sochaux oggi è stata voltata una pagina importante della sua storia. L’uscita dell’ultima Peugeot 308 di seconda generazione, alias T9, il 10 settembre 2021 non è solo la fine di una generazione per la compatta di Peugeot molto amata. Segna anche la partenza del modello verso altri lidi. Infatti se la terza versione continuerà ad essere assemblata nell’est della Francia, lascerà però questo stabilimento per stabilirsi nell’Alto Reno, a Mulhouse, non lontano dal confine tedesco. Sochaux potrà così prepararsi in pieno all’arrivo del prossimo SUV Peugeot 3008, che sarà lanciato sulla nuova piattaforma STLA Medium, rendendo possibile offrire un’inedita versione elettrica e-3008.

Il futuro del sito sembra roseo, ma la fine della Peugeot 308 di seconda generazione è stata comunque un momento commovente per i dipendenti che l’hanno prodotta sin dal 2013. Quest’ultima copia, che non è stata ancora venduta, conclude una vera “storia di successo “. La Peugeot 308 è stata prodotta in 1.380 milioni di unità. Con il suo notevole compromesso comfort-comportamento, si è affermato come un punto di riferimento.

Anche il movimento di fascia alta e l’originalità del suo “i-cockpit” hanno contribuito a questo successo, che non ha fatto piacere a Renault, avendo messo fine alla supremazia della Mégane in Francia. In Europa, invece, la Leonessa non ha mai potuto impensierire le sue principali rivali, a cominciare dalla Volkswagen Golf.

La vettura della casa francese è stata spesso criticata per la sua discreta abitabilità posteriore (tranne sulla station wagon 308 SW) e per la sua affidabilità, in particolare a causa delle numerose perplessità derivate dal tre cilindri 1.2 PureTech.

Per quanto riguarda la fine della sua carriera, dopo aver interrotto la sportiva GTi alla fine del 2020, è stata turbata dalla carenza di semiconduttori. Ma la terza generazione della Peugeot 308, dallo stile più aggressivo, avrà ancora una grande sfida da affrontare per essere all’altezza.

