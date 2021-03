Stellantis: anche a Trnava produzione ridotta

La fabbrica slovacca del gruppo Stellantis a Trnava ha ridotto la produzione di vetture nel fine settimana a causa della mancanza di componenti, la restrizione durerà almeno lunedì, ha detto il portavoce della fabbrica Peter Švec. Il gruppo assembla i veicoli Citroën C3 e Peugeot 208 nello stabilimento di Trnava, nella Slovacchia occidentale, L’industria automobilistica è il motore principale dell’economia slovacca.

Sabato e domenica la produzione è stata interrotta in un turno di lavoro, lunedì lo stabilimento farà lo stesso passo in due dei tre turni. L’impianto darà informazioni su quello che accadrà alla produzione nei prossimi giorni. La fabbrica slovacca Stellantis ha giustificato la riduzione della produzione per la mancata fornitura di componenti per semiconduttori, che sarebbe stata causata dalla crisi del coronavirus presso i fornitori della casa automobilistica.

Problemi con la fornitura di chip all’inizio di quest’anno sono stati riscontrati anche da alcune altre case automobilistiche mondiali. La mancanza di un componente chiave per i sistemi elettronici ha costretto a ridurre la produzione, ad esempio, di Volkswagen, General Motors, Ford, Renault, Toyota, Fiat Chrysler e Nissan.

La fabbrica slovacca di Stellantis (ex Groupe PSA Slovakia) ha sospeso la produzione per circa due mesi la scorsa primavera, a causa degli effetti dell’infezione da coronavirus. A quel tempo, per gli stessi motivi, le linee di produzione e gli stabilimenti slovacchi di altre tre case automobilistiche, vale a dire la coreana Kia, la tedesca Volkswagen e la britannica Jaguar Land Rover, furono temporaneamente chiuse.

