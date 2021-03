Ferrari 812 Versione Speciale: la produzione potrebbe essere limitata a 1400 esemplari

La produzione della gamma Ferrari 812 sta volgendo al termine e, come da tradizione, la casa automobilistica modenese annuncerà presto un’edizione speciale. Infatti, la 360 ha ricevuto la Challenge Stradale, la F430 la versione 430 Scuderia, la 599 le GTO ed SA Aperta, la F12 la variante TDF mentre le 458 e 488 hanno ricevuto rispettivamente la Speciale e la Pista.

Nelle ultime settimane abbiamo visto diversi prototipi di una Ferrari 812 Superfast con alcune modifiche alla carrozzeria. Questo modello dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Ferrari 812 Versione Speciale (VS) e sarà rivelata nelle prossime settimane su base 812.

Ferrari 812 Versione Speciale: l’ultima con motore V12 aspirato da non farsi sfuggire

In base agli ultimi rumor emersi in rete, la Versione Speciale sarà l’ultima ad avere un motore V12 aspirato. Il successore adotterà probabilmente una configurazione mild-hybrid viste le norme sulle emissioni che diventano sempre più severe. Per quanto riguarda i numeri, il cavallino rampante prevede di introdurre solo 899 coupé e 499 spider.

Ovviamente, i numeri prodotti potrebbero aumentare se la richiesta fosse superiore. I prezzi invece dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000-450.000 euro, quindi al di sopra della SF90 Spider che attualmente è la Ferrari più costosa proposta dallo storico brand modenese (che parte da circa 390.000 euro).

Come detto poco fa, la Ferrari 812 Versione Speciale condividerà la meccanica con la variante Superfast. Perciò sotto il cofano ci sarà un motore V12 aspirato da 6.5 litri che dovrebbe erogare più di 810 CV di potenza, numeri che troviamo sulle Ferrari Monza SP1 ed SP2 della serie Icona.

