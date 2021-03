Nuovo Fiat SUV: svelati dettagli relativi a volante e carrozzeria

Fiat ha rilasciato il primo episodio della web series che svelerà il suo nuovo SUV compatto, per ora denominato “ Progetto Fiat 363 “. Darà vita al nuovo Fiat SUV che sarà lanciato in Brasile nell’ultimo trimestre dell’anno. Il nuovo video tratta dello sviluppo del design del nuovo SUV e ne mostra alcuni dettagli anche nel modello in argilla. È chiaro che il nuovo modello avrà i fari divisi in due parti, ma il suo schema luci potrebbe essere diverso da quello visto nel pickup Fiat Toro.

Rivelate nuovi dettagli del nuovo Fiat SUV

La metà dei fari segue la linea del cofano e si trova in una posizione molto alta, come si può già vedere nelle foto spia di Autos Segredos: i muli di prova mostrano fari full led nella stessa posizione. Più in basso, il paraurti avrà una parte in plastica e un enorme spazio che è più di una nicchia per i fendinebbia. Lì sarebbero posizionati i fari abbaglianti e le frecce tutte a LED.

È anche possibile vedere i copri ruota ben marcati che avranno sicuramente telai in plastica, come del resto sempre avviene per i SUV. Le immagini che catturano il modello in creta dall’alto rivelano curiose pieghe. Uno parte dai paraurti anteriori e arriva fino alle porte posteriori e l’altro sembra avvolgersi intorno alla parte posteriore e va verso le porte posteriori.

Le immagini inoltre mostrano anche che le colonne e il tetto seguano la forma della Fiat Argo, che presterà la piattaforma e gran parte degli interni alla nuova vettura. Fiat ha rivelato, i pezzi del volante che equipaggeranno l’auto di serie. Ci sono elementi già visti su Toro e su Jeep Compass e Renegade, ma la parte centrale ha un nuovo design e una forma rettangolare, più adatta alla forma del nuovo logo Fiat. I prossimi episodi della serie Fiat tratteranno i temi “Sicurezza + Robustezza”, “Prestazioni” e “Connettività”.

