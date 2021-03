Nuova Fiat Punto: dove si fa?

Nei mesi scorsi è emerso che Stellantis ha intenzione di riportare il marchio Fiat con due modelli nel segmento B del mercato. Uno di questi sarà un B-SUV che nascerà sulla piattaforma CMP di PSA e sarà prodotto presso lo stabilimento di Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo Brennero e al futuro entry level di Jeep.

Dove sarà costruita l’erede di Fiat Punto?

Al momento non è dato sapere come sarà questo modello esattamente e quale sarà il nome utilizzato per esso. Il secondo modello di segmento B ad arrivare dovrebbe essere una berlina compatta, una sorta di erede di Fiat Punto anche se al momento non è dato sapere come esattamente si chiamerà questa vettura. Altro dubbio che permane circa l’arrivo di questo secondo modello di segmento B è il sito di produzione prescelto per la sua realizzazione.

Difficilmente anche questo modello sarà prodotto in Polonia visto che già a Tychy dovranno essere fabbricati 4 SUV di Alfa Romeo, Jeep, Fiat e Lancia e la city car Ypsilon. Kragujevac in Serbia che sembrava dovesse accogliere la produzione di un nuovo modello di Fiat per il momento vede sempre più incerto il suo futuro.

C ‘è però un’altra scuola di pensiero che ipotizza che in realtà sia proprio il crossover che sarà costruito in Polonia l‘erede di Fiat Punto mentre la seconda segmento B di Fiat sarebbe un altro modello completamente diverso.

Dunque non è ancora chiaro dove sarà costruita quella che secondo alcuni potrebbe essere l’erede di Fiat Punto anche se comunque a quanto pare sembra ormai sicuro che si tratterà di un’auto abbastanza diversa dal modello che noi tutti conosciamo. Nei prossimi mesi sapremo la verità.

