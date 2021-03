Il successo di Fiat e Jeep in Brasile aiuterà Peugeot e Citroën

Durante un viaggio in Brasile, Carlos Tavares – CEO di Stellantis – ha visitato i due stabilimenti ereditati da FCA che, secondo lui, dovrebbero contribuire molto a rafforzare e a far riprendere gli altri marchi nella regione. Pertanto, gli investimenti fatti nei confronti di Fiat e Jeep dovrebbero andare a vantaggio anche di Peugeot e Citroën.

Tavares ha sottolineato che Stellantis non ha alcuna intenzione di chiudere le fabbriche o togliere nessuno dei 14 marchi che oggi compongono il nuovo gruppo. Il dirigente ha affermato che, per ottenere il risparmio promesso di 5 miliardi di euro/anno, il percorso prevede una riduzione dei costi attraverso la cooperazione e la diluizione degli investimenti. Uno di questi esempi è la nuova linea di produzione di motori turbo che lo stesso Tavares ha inaugurato mercoledì presso lo stabilimento Fiat di Betim (MG).

Peugeot e Citroën: Carlos Tavares sostiene che Fiat e Jeep potrebbero aiutare i due ex brand di PSA

“Questa è l’ovvia sinergia: una fabbrica di motori può fornire veicoli di tutti i nostri marchi, aumentando così la produzione e risparmiando sull’acquisto di componenti in maggiore quantità. Ma ci sono tante altre opportunità. Se alcuni marchi stanno attualmente lottando per mancanza di investimenti, se per vari motivi Peugeot e Citroën potrebbero non aver avuto il successo che meritavano in Brasile, ora in Stellantis potremo investire in modo più efficiente e recuperare quelli che erano rimasti fuori. Ma il capo di ogni regione ha l’autonomia di decidere come vuole operare nel suo territorio, sfruttando tutte le possibili sinergie“, ha spiegato l’amministratore delegato.

Il CEO ha sottolineato che il piano di sinergie, presentato da Antonio Filosa – COO di Stellantis Sudamerica, è molto più ampio e ha un raggio d’azione più grande di quanto potremmo discutere a Torino o a Parigi (dove si trovavano le sedi di FCA e PSA).

Il successo di Fiat Chrysler Automobiles in Brasile è stato raggiunto prima con Fiat alla fine degli anni ‘70 e più recentemente con Jeep con la creazione del moderno stabilimento di Goiana (PE) nel 2015, che proprio questa settimana ha raggiunto il traguardo di 1 milione di veicoli prodotti in sei anni di attività.

“Abbiamo una struttura completa nel Mercosul, lo facciamo qui dal design delle auto, l’intero sviluppo, produzione, distribuzione e vendita – è una piccola Stellantis che opera nella regione. Quindi siamo in una posizione comoda per i prossimi anni qui, con team che hanno fatto un ottimo lavoro e un forte portfolio di prodotti, con diversi lanci di veicoli (prodotti localmente) già programmati, tre solo quest’anno, che dovrebbero rafforzare la nostra leadership in questo mercato“, ha commentato l’ad di Stellantis.

I tre nuovi arrivi previsti nel corso del 2021, citati dal CEO, dovrebbero essere un SUV Jeep a sette posti, definito dalle indiscrezioni con il nome di Grand Compass, la nuova Citroën C3, che sarà assemblata a settembre a Porto Real, e un SUV/crossover compatto di Fiat che dovrebbe entrare in produzione a novembre nella fabbrica di Betim.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI