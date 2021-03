Citroën ha aggiunto un nuovo showroom in UK

Citroën ha aggiunto un nuovo showroom e centro servizi a Yeovil. La nuova sede è gestita dalla rete di vendita al dettaglio CSM Group, che opera con il nome Rowcliffes nel Somerset. Il nuovo showroom Rowcliffes Citroën a Yeovil ha aperto di recente, con un Click and Collect e servizi di consegna a domicilio per i clienti di veicoli nuovi e usati. Citroën ha dichiarato che aprirà una serie di nuovi siti di vendita al dettaglio in tutto il Regno Unito durante i primi nove mesi dell’anno, come parte del suo nuovo piano “Advance UK” lanciato lo scorso ottobre.

La nascita di Rowcliffes, Yeovil, è la prima partnership di Citroen con CSM Group, che ha una lunga esperienza di successo che rappresenta il marchio di Stellantis, Vauxhall, in cinque punti vendita nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il sito di Yeovil vedrà Citroën aggiungere un nuovo ampliamento dello showroom che adesso è già un impianto di vendita al dettaglio Vauxhall di successo già operativo sul sito.

Attraverso la nuova sede, i clienti avranno accesso a otto vani officina, compreso un vano MOT. È possibile accedere ai locali tramite la A30, vicino al centro di Yeovil. Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Il sito di Yeovil fa parte della nostra espansione pianificata durante il 2021, riempiendo i punti aperti in tutto il Regno Unito.

“Il piano ‘Advance UK’ prometteva una serie di nuovi appuntamenti per i concessionari e, nonostante le sfide degli ultimi blocchi di COVID-19, continuiamo a vedere nuovi investitori che si uniscono con sicurezza al team Citroën. Siamo entusiasti di lavorare con CSM Group e abbiamo piena fiducia che il loro supporto porterà a un grande successo per il loro nuovo rivenditore Yeovil “.

David Malcolm, direttore generale del gruppo di CSM Group, ha aggiunto: “La nuova partnership con Citroën è perfetta per il gruppo grazie agli stretti legami con il nostro partner in franchising, Vauxhall. Offrirà ai nostri clienti passati, presenti e futuri, uno sportello unico per esplorare le fantastiche nuove gamme di veicoli di entrambi i partner in franchising in un’unica struttura e, con ogni modello disponibile a breve con trasmissioni elettriche, stiamo investendo nel futuro.

“Copriremo l’area da Street a sud di Dorchester dalla nostra struttura di Yeovil e non vediamo l’ora di accogliere gli attuali clienti Citroën di queste aree. “Le nuove gamme di veicoli Citroën sono davvero stimolanti e all’avanguardia con grande affidabilità. Non vediamo l’ora di invitare tutti nel nuovo showroom quando ci sarà permesso dal governo, ma fino ad allora siamo felici di discutere le esigenze dei clienti per telefono oppure online, e possiamo organizzare videoconferenze dove possiamo mostrare alla gente i veicoli, lo showroom e coprire ogni aspetto della vendita dall’inizio alla fine. Attendiamo con impazienza un lungo e proficuo rapporto con Citroën”.

