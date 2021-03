Citroën C21: il nuovo crossover è stato immortalato in alcune foto spia

Citroën sta lavorando al lancio di un nuovo crossover in India conosciuto internamente con il nome in codice di Citroën C21, anche se al momento il nome resta ancora un mistero. Quello che sappiamo fino ad ora è che abbiamo di fronte un veicolo sviluppato appositamente per questo mercato ed è previsto per il lancio nel corso del 2022.

Inoltre, tale veicolo appartiene alla nuova strategia C-Cubed della casa automobilistica francese, ideata appositamente per il mercato indiano. Nelle scorse ore sono state pubblicate in rete le ultime foto spia di un prototipo che presenta del camuffamento in meno rispetto agli avvistamenti precedenti.

Citroën C21: un prototipo completamente camuffato è stato avvistato sulla neve

Si capisce fin da subito che si tratta di un crossover in quanto troviamo una maggiore altezza della carrozzeria da terra rispetto a una normale auto, pur mantenendo il design moderno visto sui modelli europei. Le forme arrotondate del cofano motore sono state riprese dalla C3 venduta nel Vecchio Continente, così come lo stile della griglia.

Oltre a questi dettagli, la Citroën C21 condivide pochissimo altro con i modelli europei. Internamente troveremo un ampio display touch nella console centrale assieme a un quadro strumenti analogico e molto più semplice.

Il nuovo crossover della casa automobilistica francese sorgerà sulla piattaforma EMP1, un pianale derivato dalla CMP usata per i modelli europei che non consente però di avere opzioni elettrificate. Per quanto riguarda le motorizzazioni, il nuovo crossover sarà proposto con motori a benzina a tre e quattro cilindri sia turbo che aspirati e con cambio manuale e automatico.

Il prototipo camuffato proposto in questo articolo dispone di un’etichetta sul portellone la quale indica che è destinato al mercato brasiliano e inoltre è dotato di un sistema di propulsione alimentato a metano.

