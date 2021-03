Stellantis: la distribuzione delle azioni di Faurecia è diventata incondizionata

Stellantis ha annunciato oggi che la distribuzione condizionale precedentemente annunciata, a seguito di una riduzione del capitale, da parte di Stellantis ai titolari delle sue azioni ordinarie fino a 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e fino a 308 milioni di euro in contanti, essendo i proventi ricevuti da Peugeot SA dalla vendita di azioni ordinarie di Faurecia nell’ottobre 2020, è diventata incondizionata.

Come precedentemente annunciato, il calendario per la Distribuzione sarà il seguente: (i) data di stacco lunedì 15 marzo 2021 e (ii) record date martedì 16 marzo 2021. I titolari di azioni ordinarie Stellantis avranno diritto a: (i) 0,017029 azioni ordinarie Faurecia; e (ii) Euro 0,096677 per ciascuna azione ordinaria di Stellantis detenuta alla record date per la Distribuzione. La parte in contanti della distribuzione sarà pagata lunedì 22 marzo 2021 e i detentori di azioni ordinarie Stellantis negoziate alla Borsa di New York la riceveranno in dollari USA al tasso di cambio USD / EUR ufficiale riportato dalla Banca centrale europea a partire dall’11 marzo 2021.

In generale, le azioni ordinarie di Faurecia saranno consegnate ai titolari di azioni ordinarie Stellantis aventi diritto lunedì 22 marzo 2021, fatte salve le restrizioni e i requisiti di seguito indicati.

Poiché le azioni ordinarie di Faurecia non sono attualmente idonee per la compensazione e il regolamento tramite la Depository Trust Company (DTC) o su un registro tenuto negli Stati Uniti, al fine di ricevere le azioni ordinarie Faurecia ai sensi della Distribuzione, gli azionisti che detengono azioni ordinarie di Stellantis in un conto di partecipante a DTC o come detentore registrato nel registro delle azioni di Stellantis US sono tenuti a fornire i dettagli di un conto titoli presso un intermediario partecipante a Euroclear France su cui può essere conferito il diritto alle azioni ordinarie Faurecia.

Stellantis non sarà in grado di consegnare azioni ordinarie Faurecia agli azionisti che detengono azioni ordinarie in un conto di partecipante DTC o come detentore registrato nel registro delle azioni Stellantis degli Stati Uniti a meno che non abbiano effettuato una scelta valida entro le 16:00.

