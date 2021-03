Stellantis lancia un messaggio sulla parità di genere il giorno della Festa della Donna

Per stimolare la conversazione e la sensibilizzare nelle persone, Stellantis ha sfruttato il giorno della Festa della Donna per lanciare un messaggio, collaborando con bambini e adolescenti. Attraverso una campagna pubblicitaria diffusa nelle scorse ore, le figlie e i figli dei dipendenti dell’azienda, in Brasile e Argentina, hanno lanciato un messaggio importante sulla parità di genere. Il video si rivolge anche a madri e padri per quanto riguarda il dialogo con i propri piccoli.

Erika Friche, specialista in Consumer Insight presso Stellantis Sud America e membro del Diversity & Inclusion Management Center, ha detto: “Tacere non può essere un’opzione. Ignorare l’argomento lascia i bambini esposti ai pregiudizi già consolidati nella società“.

Stellantis: il gruppo automobilistico ha lanciato un messaggio in Brasile per la parità dei generi

Aurenilson Pardim, analista di Compras do Polo Jeep, ha invece dichiarato: “Le madri e i padri sono l’esempio principale e, quindi, dovremmo incoraggiare i nostri figli ad agire dal punto di vista della diversità“.

Oltre alla campagna con i bambini, Stellantis riunirà durante tutto il mese i dipendenti in incontri online con la partecipazione di nomi importanti come Alexandra Loras, ex console francese a San Paolo e fondatrice del Fórum Protagonismo Feminino.

A livello globale, invece, il nuovo gruppo sta mobilitando il suo team per la campagna #ChooseToChallenge, invitando tutti gli uomini e le donne dell’azienda presenti nel mondo a combattere i pregiudizi di genere, la disuguaglianza e le strutture che ostacolano ancora l’ascesa delle donne nella società e nella vita professionale.

Al momento, Stellantis è l’unico rappresentante del settore automobilistico presente nel Movimento Mulher 360, associazione che riunisce diverse aziende a favore del promozione dell’equità di genere e dell’emancipazione femminile.

