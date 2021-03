Maserati MC20 avvistata anche in Sud Africa

Maserati è finalmente al passo con i tempi e si è impegnata nell’elettrificazione di tutta la sua gamma entro i prossimi cinque anni, ma il marchio ha anche un notevole propulsore non elettrico nella prossima Maserati MC20, una supercar che ha destato un grande entusiasmo tra gli appassionati di motori. Abbiamo tenuto d’occhio i suoi test mentre si preparava per la produzione e recentemente il suo prototipo è stato avvistato sul circuito di prova della Ferrari a Fiorano.

La nuova Maserati MC20 però deve anche essere in grado di sopportare il caldo delle regioni più estreme. Ecco perché l’MC20 è in Sud Africa per i test a temperature elevate. Il giornalista sudafricano Jacob Moshokoa ha ottenuto la foto sopra dei test di Maserati MC20 a Upington, una delle regioni più calde del paese. Come indica l’adesivo sulla fascia posteriore, questo è un prototipo che è fuori nella stagione calda per testate se la nuova supercar possa far fronte al caldo mentre corre ad alta velocità.

La regione di Upington, essendo un’area particolarmente arida del paese, è un luogo spesso utilizzato dai produttori per fare questo tipo di ricerca e sviluppo, con BMW e il Gruppo Volkswagen che testano regolarmente tutti i tipi di auto nella regione. Allo stesso tempo, mentre questo modello sta facendo corse ad alta velocità nella stagione calda, un altro veicolo di prova di Maserati MC20 in questo momento si trova sul circuito di Modena in Italia, indossando un interessante rivestimento mimetico.

