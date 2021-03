Amazon connette Jeep al mondo

Jeep sarà il primo marchio nel settore automobilistico ad essere dotato di un sistema di informazione e intrattenimento che integra Fire TV per Amazon Auto con il lancio previsto per l’inizio di marzo. Jeep afferma che l’integrazione di Fire TV nel sistema di infotainment di Wagoneer e Grand Wagoneer, il nuovo Uconnect 5, consentirà ai passeggeri di “accedere ai loro programmi TV, film e” app “preferiti, nonché all’assistente di Amazon, Alexa”.

Christian Meunier, amministratore delegato di Jeep, ha dichiarato che “il rilascio di Fire TV per Auto nella gamma Wagoneer come novità tecnologica illustra uno dei tanti modi in cui vogliamo produrre tecnologia e connettività all’avanguardia per i nostri clienti”.

Amazon Fire TV sarà a disposizione dei passeggeri nelle file posteriori ma anche del navigatore anche se a veicolo fermo, mentre un filtro impedirà al guidatore di vedere lo schermo. Il sistema infografico incorpora un telecomando specifico, incluso Alexa, che consente all’utente di collegare Fire TV con il sistema Uconnect 5 per gestire la temperatura del veicolo, le mappe e altre funzioni.

La casa automobilistica ha affermato che Amazon Fire TV comunica direttamente con il sistema Uconnect 5, espandendo la tecnologia di bordo di Alexa Auto “per aiutare i conducenti a rimanere concentrati sulla strada e intrattenere i passeggeri”. Il contenuto si sincronizza con un account Amazon esistente, come altri dispositivi Fire TV, semplificando la navigazione tra le app e la ripresa della riproduzione di uno spettacolo. I clienti possono mettere in pausa uno spettacolo a casa loro e continuare a guardarlo senza interruzioni una volta entrati nel veicolo.

La versione automatica di Fire TV si basa sul prodotto interno disponibile negli Stati Uniti.I passeggeri possono vedere in alta definizione dai sedili posteriori e dallo schermo del passeggero anteriore (un filtro per la privacy disabilita la visione del conducente). Quando il veicolo è in parcheggio, il conducente può anche visualizzare Fire TV sulla schermata principale di Uconnect 5.

È possibile scaricare i controlli del touchscreen e il supporto per i contenuti compatibili per i viaggi in cui il servizio wireless è limitato o per il salvataggio dei dati. Un telecomando specifico include l’accesso push-to-talk ad Alexa, facilitando la ricerca e la riproduzione rapida dei programmi.

Il telecomando include un pulsante che si collega al nuovo sistema Uconnect 5 per il controllo delle caratteristiche del veicolo, come il clima e le mappe. “Abbiamo reinventato Fire TV per l’automobile con un’esperienza specifica che offre il meglio dell’intrattenimento, ovunque tu vada”, ha affermato Sandeep Gupta, VP e direttore generale di Amazon Fire TV.

“I clienti possono trasmettere in streaming i loro programmi preferiti, vedere se hanno lasciato le luci accese a casa con Amazon Alexa e sfruttare i controlli esclusivi tramite il sistema Uconnect”.

