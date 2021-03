ll Dodge Store di Amazon ha ufficialmente aperto le sue porte

Questa settimana il Dodge Store di Amazon ha ufficialmente aperto le sue porte agli appassionati di automobili. I fan di Dodge // SRT possono ora acquistare centinaia di opzioni per articoli e articoli con licenza autentici nella vetrina di Amazon a partire da oggi.

“L’apertura della nostra vetrina Dodge su Amazon offre ai nostri appassionati un’esperienza di consumo dedicata, di marca, in cui possono acquistare la loro attrezzatura e merce preferita in più categorie attraverso un’esperienza online familiare e user-friendly”, ha affermato Tim Kuniskis, Dodge Brand e Interim Chrysler Amministratore delegato del marchio – Stellantis. “Le collezioni del marchio Dodge consentono anche ai nostri fan più devoti di acquistare una gamma di prodotti per allinearsi a una vasta gamma di passioni, tra cui Brotherhood of Muscle, ’70s Collection e Vintage Garage”.

I fan, inclusi gli appassionati di muscle car e di corse, che abbracciano lo stile di vita di Dodge // SRT possono acquistare articoli essenziali del marchio, dall’abbigliamento e dai must-have da uomo a giocattoli e videogiochi (compresi quelli della serie di film “Fast & the Furious”).

Le categorie includono quanto segue:

Nuovi arrivi

I migliori venditori

Raccolte in primo piano

Abbigliamento

Ingranaggio

