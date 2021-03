Jeep ha venduto più di 5.000 unità di Renegade a febbraio in Brasile

La Jeep Renegade è stata il SUV compatto più commercializzato a febbraio in Brasile. Il crossover ha immatricolato ben 5.834 unità. Il modello è seguito da vicino dalla Volkswagen T-Cross, che ha consegnato 5.524 unità ai suoi clienti brasiliani. Il terzo posto è andato alla Chevrolet Tracker con 5.042 unità vendute. I dati provengono da Fenabrave che è l’associazione delle case automobilistiche che operano in quel paese.

La quarta posizione è andata alla Hyundai Creta, che ha venduto 4.826 unità. Al quinto posto la Honda HR-V con 3.703 unità acquisite. Il SUV del marchio asiatico è seguito da vicino dalla Volkswagen Nivus, che ha venduto 3.467 unità. Dunque per Jeep Renegade un altro risultato molto incoraggiante.

Ma d’altronde il modello fin dal suo sbarco nel mercato auto del Brasile ha dimostrato di essere un modello particolarmente gradito dagli automobilisti brasiliani. Anche Jeep Compass continua a regalare soddisfazioni alla casa americana che ora fa parte del gruppo Stellantis. Non è un caso che in futuro oltre a Jeep Renegade e Compass sono in arrivo altri modelli del marchio statunitense per il Brasile.

