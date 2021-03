Citroën potrebbe lanciare in Brasile un secondo SUV

Citroën ha già definito i suoi piani per debuttare nel mercato brasiliano e attualmente sta testando un nuovo veicolo sulle strade del Brasile conosciuto fino ad ora con il nome di Citroën C3 Sporty. Quest’ultimo sarà un crossover compatto con lunghezza fino a 4 metri e il veicolo più economico disponibile.

Alcuni sostengono che la C3 Sporty si posizionerà sul mercato brasiliano come successore della C3 berlina. Tuttavia, dato che le vendite di questo segmento stanno lentamente diminuendo mentre quelle di SUV e crossover aumentano sempre di più, sarebbe un grosso errore per la casa automobilistica francese cercare di mantenerla sul mercato portando una nuova generazione.

Citroën: la casa automobilistica francese potrebbe lanciare un secondo SUV in Brasile

La nuova vettura dovrebbe posizionarsi al di sotto della C4 Cactus e forse sarà una delle prime ad avere un motore 1.2 da 90 CV nella versione entry-level. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il misterioso modello dovrebbe debuttare anche in India. Oltre alla C3 Sporty, Citroën prevede di lanciare altri due prodotti appartenenti alla gamma C-Cubed.

Ci sarà un altro SUV e una berlina che dovrebbe riempire il vuoto lasciato dalla C4 Lounge. Questo modello sarà destinato ai mercati indiano e sudamericano e potrebbe essere il successore dell’attuale C4 Cactus. Ciò potrebbe avere senso dal momento che il crossover si basa sulla piattaforma PF1.

Visto che la Stellantis ha come obiettivo quello di dominare tutti i segmenti possibili del mercato con prodotti differenziati, anziché lanciare un successore della Cactus, potrebbe introdurre la nuova C4 Aircross con il suo corpo lungo 4,4 metri circa e un passo di 2,67 metri.

Alla base ci sarà la piattaforma CMP, la stessa utilizzata sulla versione europea ma per il mercato brasiliano verrà semplificata. Inoltre, la C4 Aircross per India e Brasile potrebbe avere delle linee più robuste proprio come un vero SUV. Il design sarebbe un mix fra la C3 Aircross e la C5 Aircross.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI