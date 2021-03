La 24 Ore di Le Mans 2021 è stata rinviata ad agosto

La 24 Ore di Le Mans 2021 è stata inviata al 21-22 agosto in quanto gli organizzatori vogliono assolutamente avere spettatori sugli spalti. La gara era inizialmente in programma dal 12 al 13 giugno.

L’evento dello scorso anno si è svolto senza spettatori, quindi gli organizzatori Automobile Club de l’Ouest (ACO) stanno cercando di evitare un secondo anno consecutivo senza pubblico. Dato che la Francia è attualmente nel bel mezzo di un lockdown a causa del coronavirus, il comitato organizzativo spera che la situazione migliori entro agosto in modo da permettere alle persone di riunirsi alla gara di endurance più famosa al mondo.

24 Ore di Le Mans: gli organizzatori hanno deciso di posticipare l’evento ad agosto

Pierre Fillon, presidente di ACO, ha detto: “Anche se è stata una decisione difficile da prendere, è quella giusta. Tenere la 24 Ore di Le Mans a porte chiuse per il secondo anno consecutivo sarebbe impensabile. Stiamo quindi facendo tutto il possibile per evitare che ciò accada e per dare ai concorrenti una visione chiara dell’intera stagione. Stiamo lavorando duramente per organizzare un evento sicuro, con tutte le precauzioni sanitarie necessarie. La gara di quest’anno promette di essere un altro thriller con il debutto della nuova classe Hypercar“.

L’evento di quest’anno sarà l’89ª edizione della 24 Ore di Le Mans e vedrà l’introduzione della nuova classe Hypercar che prende il posto della LMP1. I team in gara saranno Toyota, Alpine e Scuderia Cameron Glickenhaus. Anche ByKolles Racing dovrebbe unirsi al campionato mentre Peugeot e Ferrari dovrebbero debuttare, rispettivamente, nel 2022 e nel 2023.

