24 Ore di Le Mans 2020 si svolgerà senza pubblico

La 24 Ore di Le Mans 2020 si svolgerà a porte chiuse dopo un aumento improvviso dei casi di coronavirus in Francia.

La gara di endurance più famosa al mondo inizialmente era prevista per il 13-14 giugno ma a marzo è stata posticipata al 19-20 settembre in quanto il COVID-19 si è diffuso rapidamente in tutta Europa.

24 Ore di Le Mans: l’edizione 2020 si terrà a porte chiuse a causa del coronavirus

Visti i miglioramenti riscontrati a giugno, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) aveva pensato di far partecipare all’evento un piccolo numero di fan. Tuttavia, Pierre Fillon – presidente di ACO – ha confermato nelle scorse ore che la 24 Ore di Le Mans si terrà senza pubblico.

“Nelle ultime settimane abbiamo esaminato diverse soluzioni in cui potremmo tenere il nostro evento a settembre con i fan presenti, anche se in numero limitato. Tuttavia, dati i vincoli che ci sono nell’organizzazione di un evento del genere per diversi giorni nella situazione attuale, abbiamo scelto con le autorità del governo locale di tenere la gara a porte chiuse”, ha detto Fillon ad Autosport.

“C’erano ancora troppi punti interrogativi sulla salute e la sicurezza. Sappiamo che i nostri fan saranno delusi quanto noi da questa decisione ma, con la salute pubblica in gioco, non è stata davvero una scelta difficile da fare“, ha concluso il presidente di ACO. Tutti i fan che avevano acquistato i biglietti saranno contattati per ricevere un rimborso.